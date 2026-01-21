Külföld
Orbán Viktor Donald Trump meghívására Davosba utazik
„Extrém hideg ez a január, most látszik, mekkora érték a rezsicsökkentés. De a nagy hideg miatt cselekednünk kell. A kormány mai ülésén újabb döntéseket hozunk” – erről írt a Harcosok Klubjában Orbán Viktor. „Igazuk van” – tette hozzá.
„Von der Leyen és Weber olyan döntéseket hoznak, amelyek tönkreteszik az európai, így a magyar gazdákat is” – hangsúlyozta a kormányfő. Kiemelte: a silány minőségű és egészségtelen ukrán és latin-amerikai élelmiszerektől meg kell védeniük a gazdákat és a vásárlókat is, vagyis minden magyar embert. „Holnap bizalmatlansági szavazás lesz Ursula ellen az Európai Parlamentben. Ott minden kiderül” – jelentette ki.
Orbán Viktor a terveiről szólva közölte:
„Kormányülés bezártával irány Davos. Trump meghívására.”
„Megalakítjuk a Béketanácsot. Aztán átvágtatunk Brüsszelbe, a rendkívüli miniszterelnöki csúcsra. Hosszú éjszakák előtt állok. Pénteken vissza Magyarországra. Szombaton Kaposvár” – zárta a miniszterelnök.