Orbán Viktor Donald Trump meghívására Davosba utazik

A Harcosok Klubjában tett bejegyzést a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor komoly kritikát fogalmazott meg a brüsszeli elittel szemben. Ursula von der Leyen és Manfred Weber olyan döntéseket hoznak, amelyek tönkreteszik az európai, így a magyar gazdákat is – közölte. Orbán Viktor Trump meghívására Davosba indul.

„Extrém hideg ez a január, most látszik, mekkora érték a rezsicsökkentés. De a nagy hideg miatt cselekednünk kell. A kormány mai ülésén újabb döntéseket hozunk” – erről írt a Harcosok Klubjában Orbán Viktor. „Igazuk van” – tette hozzá.

„Von der Leyen és Weber olyan döntéseket hoznak, amelyek tönkreteszik az európai, így a magyar gazdákat is” – hangsúlyozta a kormányfő. Kiemelte: a silány minőségű és egészségtelen ukrán és latin-amerikai élelmiszerektől meg kell védeniük a gazdákat és a vásárlókat is, vagyis minden magyar embert. „Holnap bizalmatlansági szavazás lesz Ursula ellen az Európai Parlamentben. Ott minden kiderül” – jelentette ki.

Orbán Viktor a terveiről szólva közölte:

„Kormányülés bezártával irány Davos. Trump meghívására.”

„Megalakítjuk a Béketanácsot. Aztán átvágtatunk Brüsszelbe, a rendkívüli miniszterelnöki csúcsra. Hosszú éjszakák előtt állok. Pénteken vissza Magyarországra. Szombaton Kaposvár” – zárta a miniszterelnök.