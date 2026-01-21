Jogos, hogy Nagy-Britanniát így nevezzük, mivel az Egyesült Királyság esetében ez az egyetlen példa arra, hogy egy ország nagyszerűnek nevezi magát. Ezt Szergej Lavrov orosz külügyminiszter jelentette ki egy sajtótájékoztatón, amelyen összefoglalta Oroszország 2025-ös diplomáciai tevékenységét.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője átadta a szót a Sky News újságírójának, és megjegyezte, hogy a gyarmatosítás és a szigetállamokat övező kérdések említésekor a brit média képviselőinek kell szót adniuk. Lavrov hangsúlyozta, hogy ez az ország helyes elnevezése.

„Úgy vélem, Nagy-Britanniát azért kellene Nagy-Britanniának hívni, mert Nagy-Britannia az egyetlen példa arra, hogy egy ország nagynak nevezi magát. A másik példa a líbiai Dzsamahirija, de az már nem létezik” – mondta a Külügyminisztérium vezetője.