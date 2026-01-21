2026. január 21., szerda

Előd

EUR 385.56 Ft
USD 329.43 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

„Nincs Nagy-Britannia”

Lavrov kifejtette, miért

MH
 2026. január 21. szerda. 17:09
Megosztás

Jogos, hogy Nagy-Britanniát így nevezzük, mivel az Egyesült Királyság esetében ez az egyetlen példa arra, hogy egy ország nagyszerűnek nevezi magát. Ezt Szergej Lavrov orosz külügyminiszter jelentette ki egy sajtótájékoztatón, amelyen összefoglalta Oroszország 2025-ös diplomáciai tevékenységét.

„Nincs Nagy-Britannia”
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter
Fotó: AFP/Pool/Shamil Zhumatov

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője átadta a szót a Sky News újságírójának, és megjegyezte, hogy a gyarmatosítás és a szigetállamokat övező kérdések említésekor a brit média képviselőinek kell szót adniuk. Lavrov hangsúlyozta, hogy ez az ország helyes elnevezése.

„Úgy vélem, Nagy-Britanniát azért kellene Nagy-Britanniának hívni, mert Nagy-Britannia az egyetlen példa arra, hogy egy ország nagynak nevezi magát. A másik példa a líbiai Dzsamahirija, de az már nem létezik” – mondta a Külügyminisztérium vezetője.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink