Külföld
„Nincs Nagy-Britannia”
Lavrov kifejtette, miért
Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője átadta a szót a Sky News újságírójának, és megjegyezte, hogy a gyarmatosítás és a szigetállamokat övező kérdések említésekor a brit média képviselőinek kell szót adniuk. Lavrov hangsúlyozta, hogy ez az ország helyes elnevezése.
„Úgy vélem, Nagy-Britanniát azért kellene Nagy-Britanniának hívni, mert Nagy-Britannia az egyetlen példa arra, hogy egy ország nagynak nevezi magát. A másik példa a líbiai Dzsamahirija, de az már nem létezik” – mondta a Külügyminisztérium vezetője.