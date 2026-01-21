Netanjahu támogatja Trump „Béketanácsát”

Izrael miniszterelnöke, Netanjahu, nem volt elégedett a Fehér Ház által a Gázai övezet felügyelő testületébe kinevezett személyekkel. A „béketanácsba” szóló meghívást azonban nem utasította vissza.

Izrael miniszterelnöke, Benjamin Netanjahu elfogadta Donald Trump amerikai elnök meghívását, hogy részt vegyen a Gázai övezetért létrehozott úgynevezett „békétanácsban”. Ezt az irodája jelentette be az X platformon.

A békétanácsnak a világszerte fennálló konfliktusokkal kell foglalkoznia

A „békétanács” Trump béke tervének második fázisának része, amely az Izrael és az iszlamista Hamász közötti háború által nagyrészt elpusztított partvidéki területre vonatkozik. Ez a terv a háború végleges befejezését és a terrorista szervezet lefegyverzését irányozza elő, amit a szervezet elutasít. Vannak azonban jelek arra, hogy az amerikai kormány jelentősen bővíteni szeretné a tanács mandátumát, és a „béketanács” világszerte foglalkozzon válságokkal és konfliktusokkal.

Más államok is kaptak már meghívót a „béketanácsba”. Izrael nemrégiben még felháborodott amiatt, hogy a Fehér Ház egy fontos nemzetközi felügyelő testületet hozott létre a Gázai övezet számára. A „béketanács” alá tartozó úgynevezett „Gázai Végrehajtó Testület” összetételéről szóló bejelentés „nem egyeztetett Izraellel, és ellentmond annak politikájának” – állt Netanjahu hivatalának nyilatkozatában.

Izrael felháborodott

Netanjahu nyilvánvalóan nem tetszik, hogy a testület tagjai között van Hakan Fidan török külügyminiszter és Ali Thawadi katari diplomata. Törökország és Katar élesen bírálta Izrael háborúját a Gázai övezetben az iszlamista palesztin szervezet, a Hamász ellen. Katar és Törökország többek között központi szerepet játszik a régióban az iszlamista mozgalmak, például a Muzulmán Testvériség és a Hamász támogatásában.

Az európai szövetségesek visszafogott visszajelzései ellenére Trump amerikai elnök csütörtökre tervezi bejelentését a „béketanácsáról”. A médiaértesülések szerint akkor aláírja az úgynevezett „béketanács chartáját”. Az eseményre várhatóan a jelenleg Davosban zajló Világgazdasági Fórum keretében kerül sor. Trump ma ott tart beszédet nemzetközi közönség előtt. A kritikusok ezért úgy vélik, hogy Trump célja az lehet, hogy versenyt teremtsen az ENSZ-szel, amelyet ő folyamatosan diszfunkcionálisnak bírál.