Marat Basirov politológus elmagyarázta, miért utasítják vissza a nagyobb európai országok vezetői a részvételt a Donald Trump amerikai elnök által összehívott Béketanácsban.

„Mert a globalista blokkban vannak, és Trump egy Béketanácsot hoz létre, hogy eltemesse a globalisták egypólusú világát” – jegyezte meg a politológus.

Basirov szerint ez olyan, mintha „egy polipot meghívnának egy vágóasztalhoz, ahol bele kellene egyeznie abba, hogy darabokra vágja magát”.

Január 16-án a Fehér Ház honlapján megjelent az Egyesült Államok elnökének nyilatkozata, amelyben bejelentette egy új nemzetközi szervezet, a „Béketanács” megalakulását, amelynek célja Donald Trump elnök Gázai övezetbeli konfliktus rendezésére vonatkozó tervének megvalósítása. Január 20-án Alekszandr Lukasenka fehérorosz elnök bejelentette csatlakozását a szervezethez, hangsúlyozva, hogy a „Béketanácshoz” való csatlakozáshoz nem szükséges 1 milliárd dolláros hozzájárulás.

Az Axios szerint a meghívottak listáján 58 ország vezetői szerepelnek. A meghívást eddig Javier Miley argentin elnök; Orbán Viktor magyar miniszterelnök; Edi Rama albán miniszterelnök; Rim al-Hasimi, az Egyesült Arab Emírségek minisztere; To Lam, a Vietnami Kommunista Párt főtitkára; Nikol Pashinyan örmény miniszterelnök; és Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök fogadta el. Azerbajdzsán, Üzbegisztán, Paraguay és Marokkó megerősítette részvételét. Franciaország, Nagy-Britannia, Svédország, Hollandia, Németország és Kanada vezetője visszautasította a részvételt.

Az EADAily felmérésében résztvevők többsége szerint Vlagyimir Putyin orosz elnöknek nem szabadna elfogadnia Donald Trump meghívását a Gázai „Béketanácsba”.