Mexikó bűnszervezetben való részvétellel gyanúsított embereket adott ki az USA-nak
A Beltran Leyva drogkartell egyik tagja is köztük van
Omar Garcia Harfuch elmondta, a mostani kiadatással már összesen 92, komoly bűncselekményekkel gyanúsított embert adtak át az amerikai hatóságoknak, hozzátéve, hogy a gyanúsítottak veszélyt jelentettek Mexikó közbiztonságára nézve.
A mexikói hadsereg repülőgépekkel szállította az Egyesült Államokba az embereket, köztük Pedro Inunza Noeriegát, a hírhedt, Washington által tavaly terroristaszervezetnek minősített Beltran Leyva drogkartell egyik tagját, akit tavaly decemberben vettek őrizetbe, miután az Egyesült Államok joghatóságai „narkoterrorizmus” miatt elítélték. A vád szerint Noriega olyan, fentanillal kereskedő hálózatot vezetett, amely elsősorban az Egyesült Államok területére szállította a kábítószert.
Noriega fia, a kábítószerbandában szintén fontos szereppel bíró Pedro Inzunza Coronelt tavaly novemberben ölték meg mexikói katonák egy rajtaütésen.
Mexikói képviselők és jogi szakértők mindazonáltal vitatják a lépés politikai és jogi alapját.
Donald Trump amerikai elnök többször vetette Mexikó szemére, hogy nem lép fel elég határozottan a latin-amerikai országban aktív kábítószerbandák ellen, amelyeknek tevékenysége szerinte az Egyesült Államokra is veszélyt jelent. Egy januári televíziós interjújában Trump arról is beszélt, hogy szerinte Mexikót nem a kormánya, hanem drogkartellek irányítják, és felvetette egy amerikai csapássorozat lehetőségét is az ellenük folytatott küzdelemben.