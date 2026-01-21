2026. január 21., szerda

Előd

Külföld
Külföld

Mexikó bűnszervezetben való részvétellel gyanúsított embereket adott ki az USA-nak

A Beltran Leyva drogkartell egyik tagja is köztük van

MH/MTI
 2026. január 21. szerda. 11:15
Mexikó újabb 37, bűnszervezetben való részvétellel gyanúsított embert adott át az Egyesült Államoknak a latin-amerikai ország biztonsági miniszterének keddi bejelentése szerint.

A mexikói különleges erők bűnszervezetben való részvétellel gyanúsított kartell tagokat adtak át az amerikaiaknak
Fotó: AFP/Luis Acosta

Omar Garcia Harfuch elmondta, a mostani kiadatással már összesen 92, komoly bűncselekményekkel gyanúsított embert adtak át az amerikai hatóságoknak, hozzátéve, hogy a gyanúsítottak veszélyt jelentettek Mexikó közbiztonságára nézve.

A mexikói hadsereg repülőgépekkel szállította az Egyesült Államokba az embereket, köztük Pedro Inunza Noeriegát, a hírhedt, Washington által tavaly terroristaszervezetnek minősített Beltran Leyva drogkartell egyik tagját, akit tavaly decemberben vettek őrizetbe, miután az Egyesült Államok joghatóságai „narkoterrorizmus” miatt elítélték. A vád szerint Noriega olyan, fentanillal kereskedő hálózatot vezetett, amely elsősorban az Egyesült Államok területére szállította a kábítószert.

Noriega fia, a kábítószerbandában szintén fontos szereppel bíró Pedro Inzunza Coronelt tavaly novemberben ölték meg mexikói katonák egy rajtaütésen.

Mexikói képviselők és jogi szakértők mindazonáltal vitatják a lépés politikai és jogi alapját.

Donald Trump amerikai elnök többször vetette Mexikó szemére, hogy nem lép fel elég határozottan a latin-amerikai országban aktív kábítószerbandák ellen, amelyeknek tevékenysége szerinte az Egyesült Államokra is veszélyt jelent. Egy januári televíziós interjújában Trump arról is beszélt, hogy szerinte Mexikót nem a kormánya, hanem drogkartellek irányítják, és felvetette egy amerikai csapássorozat lehetőségét is az ellenük folytatott küzdelemben.

