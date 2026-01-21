Megvan Putyin és Witkoff találkozójának időpontja

Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff a CNBC műsorában bejelentette, hogy csütörtökön, január 22-én találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Vele tart Moszkvába Jared Kushner is.

Vlagyimir Putyin (j) orosz elnök és Steve Witkoff, a Fehér Ház különmegbízottja január 22-én ismét találkoznak

Csütörtökön találkozunk Putyinnal – jelentette be Steve Witkoff a CNBC műsorában.

Korábban az amerikai elnök különmegbízottja „nagyon pozitívnak” nevezte a tárgyalásokat az orosz elnök különleges képviselőjével, Kirill Dmitrijevvel. Találkozójukra a Davosban megrendezett Világgazdasági Fórumon kerül sor.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hangsúlyozta, hogy Oroszország várja az információkat az Egyesült Államok, az EU és Kijev közötti tárgyalásokról az ukrajnai háborús helyzet rendezéséről. a Kreml szóvivője kiemelte azt is, hogy az RFIP vezetője, Kirill Dmitrijev és az amerikai delegáció találkozója Davosban zárt ajtók mögött zajlik.