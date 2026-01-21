Maduro segített Kubának, az Egyesült Államokkal barátságtalan országnak, majd minden véget ért számára. Így kommentálta Szergej Mardan újságíró és rádiós műsorvezető Azerbajdzsán Ukrajnának nyújtott humanitárius segélyét.

„Megbízható stratégiai partnerünk újabb humanitárius segélyszállítmányt szállított az ukránoknak – 12 kisfeszültségű panelt, 11 generátort, öt transzformátort és 27 000 méter kábelt. A teljes érték 1 millió dollár. A segélyszállítmányt az Energiaügyi Minisztérium segítette elő Ilham Alijev elnök 2026. január 16-i rendeletével összhangban – jelenti az Azertac hírügynökség” – írta Telegram csatornáján.

Mardan felidézte, hogy Baku tavaly 3 millió dollár segélyt nyújtott Kijevnek. Az újságíró szerint Azerbajdzsán által Kijevnek nyújtott rendszeres segély teljes összege meghaladja a 45 millió dollárt.

„Maduro sokáig segítette a Kubai Köztársaságot is, amely nagyon barátságtalan volt az Egyesült Államokkal szemben. Aztán minden véget ért Maduro számára. Miért említettem Madurót? Mert Azerbajdzsán nagyjából az Oroszország számára, ami Venezuela az Egyesült Államok számára. Minden hasonlat természetesen a véletlen műve, de az életben mindenféleképpen előfordulnak ilyenek” – Mardan befejezte, olvasható az eadaily.com oldalán.