London makacskodik

Keir Starmer brit miniszterelnök kijelentette szerdán, hogy London nem enged az amerikai kormány vámfenyegetések formájában megnyilvánuló nyomásának, és nem módosítja azt az álláspontját, hogy Grönland hovatartozásáról a grönlandiakat és Dániát illeti meg a döntés joga.

Starmer a londoni alsóház szerdai ülésén leszögezte: a brit kormány véleménye szerint teljesen elhibázott lépés, ha egy ország büntetővámokkal fenyegeti saját szövetségeseit és így próbál nyomást gyakorolni rájuk. „Nagy-Britannia nem fog engedni az általa vallott alapelvekből és értékekből Grönland jövőjével kapcsolatban a vámfenyegetések hatására sem” - fogalmazott a munkáspárti brit kormányfő. Starmer elmondta, hogy csütörtökön a Downing Streeten fogadja Mette Frederiksen dán miniszterelnököt, akivel megvitatja az autonóm területként Dániához tartozó Grönland ügyében kialakult helyzetet.

Keir Starmer alsóházi nyilatkozatának előzményeként Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi portálon a hétvégén bejelentette, hogy Dániával, Nagy-Britanniával, Norvégiával, Svédországgal, Finnországgal, Franciaországgal, Németországgal és Hollandiával szemben február 1-től 10 százalékos általános importvámot vezet be. Ezt azzal indokolta, hogy Dánia nem hajlandó átadni az Egyesült Államoknak Grönlandot, a másik hét ország pedig a sziget hovatartozásáról folyó vitában a dán kormány mögött sorakozott fel.

Trump közölte azt is, hogy a vámok júniustól 25 százalékra emelkednek, és mindaddig érvényben maradnak, amíg nem jön létre egyezség arról, hogy az Egyesült Államok „teljeséggel és maradéktalanul megvásárolhatja” Grönlandot. A szerdai alsóházi ülésen Keir Starmer a Chagos-szigetek sorsáról szóló ellenzéki kérdésre válaszolva úgy fogalmazott: Trump ebben az ügyben a héten másként nyilatkozott, mint korábban, és ezt is azzal a kifejezett céllal tette, hogy nyomást gyakoroljon Nagy-Britanniára Grönland jövőjének ügyében. „Trump elnök ezzel is azt akarja, hogy engedjek álláspontomból, de ezt nem fogom megtenni” - mondta a brit kormányfő.

London több évtizedes jogi és diplomáciai vita után 2024 októberében bejelentette, hogy Nagy-Britannia egykori gyarmatának, Mauritiusnak adja át az indiai-óceáni Chagos-szigetcsoport feletti fennhatóságot, és a területről évtizedekkel ezelőtt kényszerrel kitelepített őslakosok vagy leszármazottaik visszatérhetnek. Az akkori londoni közlemény hangsúlyozta, hogy a szigetcsoport legnagyobb szigetén, Diego Garcián működő, főleg az Egyesült Államok által használt stratégiai fontosságú légitámaszpont fennmaradása továbbra is garantált, mivel az egyezmény felhatalmazást ad Nagy-Britanniának „99 évnyi kezdeti időszakra” a támaszpont feletti szuverén jogok gyakorlására.

Donald Trump annak idején támogatásáról biztosította Chagos-szigetek átadásáról szóló egyezményt, a Truth Social portálon megjelenet keddi bejegyzésében ugyanakkor a megállapodást „óriási ostobaságnak” és a „teljes gyengeség megnyilvánulásának” nevezte, amelyre szerinte „Oroszország és Kína is kétségtelenül felfigyelt”. Trump is elismerte a bejegyzésben, hogy Grönland és a Chagos-szigetek sorsa összefügg. Azt írta: a Chagos-egyezmény is szerepel azoknak a nemzetbiztonsági okoknak „a nagyon hosszú listáján”, amelyek miatt az Egyesült Államoknak „meg kell szereznie” Grönlandot.