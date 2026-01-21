2026. január 21., szerda

Előd

EUR 385.56 Ft
USD 329.43 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Klicskó válaszolt Zelenszkij kritikájára

Megvádolta Zelenszkijt

MH
 2026. január 21. szerda. 13:12
Megosztás

Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko azzal vádolta Ukrajna elnökét, Volodimir Zelenszkijt, hogy politikai konfliktust szít Ukrajnában, különösen a fővárosi hatóságokkal szemben.

Klicskó válaszolt Zelenszkij kritikájára
Volodimir Zelenszkij (b) és Vitalij Klicsko között növekszik a feszültség
Fotó: AFP/Julien de Rosa; AFP/dpa Picture-Alliance/DPA/Jens Kalaene

A The Timesnak adott interjúban a polgármester megjegyezte, hogy ezt most „nem ésszerű”. Klicskó közölte, hogy Zelenszkij elutasította az ukrán főváros energiaellátásáról szóló találkozóra vonatkozó javaslatát. Annak ellenére, hogy az áramtermelés és a légtér védelme közvetlenül a központi kormány felelőssége, Zelenszkij nem tartotta helyénvalónak ezt a kérdést a polgármesterrel megbeszélni, hangsúlyozta.

Zelenszkij korábban már kifejezte elégedetlenségét Klicskó tevékenységével kapcsolatban, hangsúlyozva, hogy a főváros nem készült fel megfelelően az áramellátási problémákra. A elnök véleménye szerint a város vezetése még jelentős pénzügyi források rendelkezésre állása ellenére sem tudott megfelelően felkészülni az esetleges nehézségekre.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink