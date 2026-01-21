Klicskó válaszolt Zelenszkij kritikájára

A The Timesnak adott interjúban a polgármester megjegyezte, hogy ezt most „nem ésszerű”. Klicskó közölte, hogy Zelenszkij elutasította az ukrán főváros energiaellátásáról szóló találkozóra vonatkozó javaslatát. Annak ellenére, hogy az áramtermelés és a légtér védelme közvetlenül a központi kormány felelőssége, Zelenszkij nem tartotta helyénvalónak ezt a kérdést a polgármesterrel megbeszélni, hangsúlyozta.

Zelenszkij korábban már kifejezte elégedetlenségét Klicskó tevékenységével kapcsolatban, hangsúlyozva, hogy a főváros nem készült fel megfelelően az áramellátási problémákra. A elnök véleménye szerint a város vezetése még jelentős pénzügyi források rendelkezésre állása ellenére sem tudott megfelelően felkészülni az esetleges nehézségekre.