Izrael és Azerbajdzsán csatlakozik a Béketanácshoz

Izrael és Azerbajdzsán bejelentette szerdán, hogy elfogadta Donald Trump amerikai elnök meghívását a Béketanácsba, és csatlakozik a szervezethez.

A Donald Trump által kezdeményezett Béketanács célja, hogy helyreállítsa a hiteles vezetést és biztosítsa a fenntartható békét a konfliktusövezetekben

Az izraeli miniszterelnöki hivatal szerda reggeli közleménye szerint Benjámin Netanjahu miniszterelnök elfogadja az amerikai elnök meghívását, és tagja lesz a Béketanácsnak, amelyet a világ vezetői alkotnak majd.

„Azerbajdzsán, mint mindig, kész aktívan hozzájárulni a nemzetközi együttműködéshez, békéhez és stabilitáshoz” – olvasható a dél-kaukázusi ország külügyminisztériumának közleményében.

Az Azerbajdzsánnal szomszédos Örményország kedden jelentette be, hogy elfogadja Trump meghívását. A két kaukázusi állam csaknem négy évtizeden át háborúzott egymással Hegyi-Karabah ügyében. Ilham Aliyev azeri elnök és Nikol Pasinján örmény miniszterelnök tavaly augusztusban, az Egyesült Államok közvetítésével kötött békemegállapodást, amelyet a felek Washingtonban írtak alá.

A Donald Trump által kezdeményezett Béketanács célja az alapító szöveg szerint, hogy „helyreállítsa a hiteles vezetést és biztosítsa a fenntartható békét a konfliktusövezetekben”. A grémiumot maga az amerikai elnök vezeti majd, ő nevezheti ki utódját az élén, és vétójoga lesz benne.

A Béketanács tagjai Trump Gázára vonatkozó tervének átfogó felügyeletéért, s más nagy stratégiai döntésekért felelnek, így a nemzetközi források mozgósításáért, az államok közötti koordinációért, valamint Gáza újjáépítésének és a béke előmozdításának széles körű irányvonalaiért.

Csak azok az országok csatlakozhatnak a tanácshoz, amelyeket Trump kiválaszt, s a mintegy hatvan meghívott ország közül már több mint tíz jelezte részvételi szándékát.