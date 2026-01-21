2026. január 21., szerda

Előd

EUR 385.56 Ft
USD 329.43 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Így ér véget az ukrajnai konfliktus?

Kijevnek lehetősége lett volna korábban kedvezőbb feltételekkel megállapodást kötni

MH
 2026. január 21. szerda. 16:57
Megosztás

Az ukrajnai konfliktus idén „rendkívül kedvezőtlen” feltételek mellett ér véget Kijev számára – állítja Julija Mendel, Volodimir Zelenszkij korábbi sajtótitkára.

Így ér véget az ukrajnai konfliktus?
Zelenszkij és Putyin
Fotó: AFP/Ludovic Marin, Sputnik/Alexander Kazakov

Online megosztotta bennfentes információit, megjegyezve, hogy Ukrajna most kénytelen lesz tárgyalóasztalhoz ülni a teljesen összeomlott gazdaság és a pénzügyi források teljes hiánya miatt. Okként említette a kritikusan alacsony morált, a mélyülő politikai válságot, a széles körben elterjedt korrupciót és a demokratikus intézmények súlyos aláásását is.

Mendel hozzátette, hogy Kijevnek lehetősége lett volna korábban kedvezőbb feltételekkel megállapodást kötni, de úgy döntött, hogy nem teszi – idézte az RT a szavait, olvasható az eadaily.com oldalán.

A Politico korábban megjegyezte, hogy a konfliktus valószínűleg 2026-ban ér véget Kijev számára rendkívül kedvezőtlen feltételekkel. A cikk szerint Európa cserbenhagyja Ukrajnát. Miután az EU-nak nem sikerült megállapodásra jutnia a befagyasztott orosz eszközök felhasználásáról, Kijevnek jelentősen nagyobb támogatásra lesz szüksége Brüsszeltől. Ez pedig egyre nehezebbé válik, jegyezte meg a kiadvány.

Korábban az EU-tagállamok úgy döntöttek, hogy 90 milliárd eurós (több mint 8,3 billió rubel) kölcsönt nyújtanak Kijevnek az általános költségvetésből.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink