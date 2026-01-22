2026. január 22., csütörtök

Előd

Külföld

Mini dzsihádisták a bíróság előtt

MH/MTI
 2026. január 22. csütörtök. 3:38
Két tizenévest ítéltek el szerdán terrortámadás tervezésének vádjával Svédországban.

Gyilkosságra készültek a tízenéves terrorlegények
Munkában a svéd rendőrök
Fotó: AFP/TT News Agency/Jonas Ekstromer

A 19 éves vádlottat 7 év és 10 hónap szabadságvesztésre ítélték egy stockholmi kulturális fesztivál ellen tervezett merénylet miatt. A bíróság bizonyítottnak látta, hogy a fiatal férfi 2025 közepén terrorcselekményt akart elkövetni a svéd főváros szívében. Társát, aki az elkövetés idején 17 éves volt, a büntetőtörvényszék bűnösnek találta emberölés kísérletében is a németországi Hessen tartományban. Egy év és négy hónap szabadságvesztésre ítélték fiatalkorúak javítóintézetében. Mindketten hűséget fogadtak az Iszlám Állam terrorszervezetnek.

A vádirat szerint a két tizenéves 2024 augusztusában utazott a hesseni Eppstein településre a gyilkosság elkövetéséhez. Késekkel voltak felfegyverezve, de amikor bekopogtattak kiszemelt áldozatuk ajtaján egy másik ember nyitott ajtót, így felhagytak tervükkel.

A svéd hatóságok ugyanakkor azt állítják, hogy a gyilkossági kísérlet és a tervezett merénylet nem állt egymással összefüggésben. A svéd belbiztonsági szolgálat szerint az idősebbik elkövetőt tavaly februárban vették őrizetbe, miután már hosszabb ideje megfigyelés alatt állt. A hatóságok szerint elfogását megelőzően a tizenéves hatalmas mennyiségű propagandának volt kitéve, illetve olyan tartalmaknak, amelyek iszlamista erőszak brutális jeleneteit is tartalmazták. A szabadságvesztés mellett mindkét fiatalnak 100 ezer svéd korona (3,6 millió forint) kártérítést is kell fizetnie a németországi sértettnek.

