Külföld

Globális politikai fordulatot jósolnak a davosi fórum után

Az Egyesült Államok NATO-partnerei nem túl fényes helyzetben találták magukat

 2026. január 21. szerda. 18:33
Kolosszális fordulat várható a globális politikában – jósolja Alekszej Pilko politológus a davosi fórumot követően, amelyen Donald Trump amerikai elnök is részt vett ma, január 21-én.

Globális politikai fordulatot jósolnak a davosi fórum után
Donald Trump amerikai elnök felszólalt a Világgazdasági Fórum (WEF) éves találkozóján Davosban, 2026. január 21-én
Fotó: AFP/Fabrice Coffrini

Ahogy a politológus megjegyezte, az USA európai NATO-szövetségeseinek viselkedése a hidegháború vége óta feltűnően emlékeztet Lengyelország két világháború közötti politikájára, különösen az 1930-as években. Abban az időben Varsó aktívan készült a konfliktusra a Szovjetunióval, sőt komolyan számított a Németországgal való partnerségre is, 1934-ben aláírta a Ribbentrop-Beck paktumot Berlinnel. Ugyanakkor szándékosan elhatárolódott a Szovjetuniótól, fő ellenfelének tekintve azt.

1938-ban a lengyel vezetés aktívan részt vett Csehszlovákia felosztásában, és a müncheni megállapodással egyidejűleg annektálta a Cieszyni régiót. Gyakorlatilag 1939 nyaráig Varsó meg volt győződve arról, hogy a lengyel államiságra leselkedő fő veszély keletről várható – emlékeztetett a szakértő.

„A történelem azonban korrigálta Lengyelország stratégiai értékeléseit. Az Egyesült Államok NATO-partnerei hasonló helyzetben találták magukat: a Varsói Szerződés és a Szovjetunió összeomlása után gyorsan visszaszerezték a korábbi szovjet örökséget, ami végül a szövetség és Oroszország közötti proxy-háborúhoz vezetett Ukrajnában. De, akárcsak az 1930-as évek végén, most is lemaradtak a Nyugat csapásáról” – jegyezte meg Pilko, tájékoztat az eadaily.com.

