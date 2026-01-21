Franciaország NATO-gyakorlatot követel Grönlandon

Már a múlt héten is voltak nemzetközi katonák Grönlandon. Franciaország most NATO-gyakorlatot követel a területen.

Párizs támogatja a katonai gyakorlatot Trump grönlandi tervének megakadályozására. Ez ma reggel az Élysée-körökből szivárgott ki. E szerint Párizs hajlandó hozzájárulni egy ilyen gyakorlathoz. Párizs szerint a NATO-gyakorlat oka az, hogy komolyan veszik az Északi-sarkvidék biztonságát.

Dánia tartós NATO-jelenlétet követel a szigeten

Dánia nemrégiben kérte a NATO-t, hogy biztosítson állandó jelenlétet a szigeten. A dán kormányfő, Mette Frederiksen a Ritzau hírügynökség szerint azt mondta, hogy erre példaként szolgálhat a NATO megerősített jelenléte a Balti-tengeren és a Baltikumban. Dánia és Grönland korábban javasolta a szövetség misszióját az Északi-sarkvidéken.

Már a múlt héten nemzetközi katonák, többek között Németországból és Franciaországból, többnapos felderítő útra érkeztek Grönlandra. Ez egy dán vezetésű felderítő misszió volt, nem pedig NATO-gyakorlat - írja focus.de.

Trump támadja Európa szolidaritását Dániával

Trump nemrégiben egyértelművé tette, hogy minden eszközzel meg akarja szerezni Dániához tartozó Grönlandot. Az európai NATO-országok Dániával és Grönlanddal szembeni szolidaritására reagálva bejelentette, hogy február 1-jétől büntetővámokat vet ki, hogy megtörje az Északi-sarkvidéki sziget eladásával szembeni ellenállást.