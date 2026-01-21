Folytatódnak a béketárgyalások

Korábban Witkoff nyilatkozott úgy az amerikai CNBC televíziónak, hogy találkozik az orosz vezetővel. Közölte, hogy csütörtök este indul Moszkvába, ahová késő éjjel érkezik meg, és hogy vele együtt Jared Kushner üzletember, Donald Trump amerikai elnök veje is Oroszországba repül. „Holnapra várjuk ezt a találkozót, szerepel az elnök programjában. És holnap meg is valósul” – nyilatkozott Peszkov.

A szóvivő szerdai sajtótájékoztatóján nem bocsátkozott részletekbe azzal kapcsolatban, hogy miről tárgyalt kedden Davosban Witkoff és Kushner Kirill Dmitrijevvel, az orosz elnök különmegbízottjával. Közölte, hogy a találkozó nem volt nyilvános, és hogy minden, az ukrajnai rendezéssel kapcsolatos kérdés zárt jellegű. Elmondta, hogy Oroszország továbbra is várja a tájékoztatást az ukrajnai rendezésről az Egyesült Államok, az EU és Ukrajna között zajló megbeszélésekről, valamint az általuk ezzel kapcsolatban előterjesztett megfontolásokról. Bejelentette, hogy Putyin csütörtökön fogadja Mahmúd Abbász palesztin elnököt is.

Közölte, hogy a Kreml felvilágosítást szeretne kapni Trumpnak azzal a nyilatkozatával kapcsolatban, amely szerint az Egyesült Államoknak olyan fegyvere van, amelyet a világ még nem ismer. Arról is szólt, hogy az illetékes orosz titkosszolgálatok „végzik a munkájukat”, és folytatják a külföldi fegyverekre vonatkozó információk gyűjtését és elemzését.