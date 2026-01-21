Folytatódik a politikai leszámolás Varsóban

Megkezdődött szerdán a varsói kerületi bíróságon az előző kormány idején működő Igazságosság Alap első vádlottjainak pere, a bíró elutasította a kérelmet a tárgyalás elnapolásáról, amelyet a hat vádlottat képviselő ügyvédek nyújtottak be.

Az alap ügyében folytatott eljárás többszálú, és több ellenzéki politikust, köztük a Magyarországon politikai menedékjogban részesített Zbigniew Ziobrót és Marcin Romanowskit, az igazságügyi tárca volt vezetőjét és helyettesét is érinti. A szerdai tárgyaláson vádlottként részt vett Michal Olszewski, a Jézus Szent Szívének Papjai szerzeteskongregáció tagja is, akit 2024-ben hét hónapon át vizsgálati fogságban tartottak, amint Karolina Swieckickát és Urszula Dubejkót, az igazságügyi minisztérium két volt hivatalnokát is, akik szintén vádlottként szerepeltek a szerdai tárgyaláson. A vádlottak ügyvédei a tárgyalás elnapolását kérték, érvelve egyebek mellett azzal, hogy az ítélkező tanács összetétele szabálytalan, mivel a két ülnöke nem sorsolás útján került be.

A bíró azonban elutasította a kérelmet. A perben február 17-ig még három tárgyalás szerepel napirenden. A korábban az aktív lelkipásztori tevékenységéről ismert Michal Olszewskiről ügyvédje, Krzysztof Wasowski a tárgyalás előtt a médiának elmondta: a védence olyan lelki állapotban van letartoztatása óta, mely lehetetlenné teszi akármilyen nyilvános felszólalását, ezért nem tehet vallomást. Marcin Wiacek lengyel emberi jogi szóvivő 2024 decemberében embertelennek találta azt a bánásmódot, amelyben a pap letartóztatása során részesült. Michal Skwarzynski, a pap másik ügyvédje a sajtónak nyilatkozva politikai jellegűnek nevezte a védence elleni vádakat. A tárgyalásra a vádlottak iránti szolidaritásukat kifejező emberek népes csoportja érkezett, a bíróság folyosóit is betöltő szimpatizánsok transzparenseket, rózsafűzéreket és szentképeket tartottak a kezükben.

A vádlottaknak Zbigniew Ziobro is kifejezte támogatását, az X-en „Donald Tusk kormányának ártatlan áldozatainak” nevezte őket. Tusk „a személyes bosszú érdekében eltapossa a jogot és az emberek méltóságát” - fogalmazott Ziobro. Olszewskit, Swieckickát és Dubejkót egyebek mellett „szervezett bűnözői csoportban” való részvétellel és hűtlen kezeléssel vádolták meg, további három minisztériumi munkatárs esetében pedig hatásköri túllépés szerepel a vádiratban. A pap és Dubejko esetében akár 25 évi szabadságvesztés is kiszabható a nekik felrótt tettekért. Az ügyészség szerint a pap által vezetett Profeto alapítvány annak ellenére kapta meg az Igazságosság Alap támogatását, hogy nem teljesítette a pályázat formális feltételeit.

A támogatásból a Profeto a bűncselekmények áldozatai számára épített központot Varsóban. A 98 millió zloty (8,9 milliárd forint) értékű beruházás utolsó szakaszának finanszírozását a jelenlegi kormány leállította.