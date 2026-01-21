2026. január 21., szerda

Előd

EUR 385.56 Ft
USD 329.43 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Donald Trump megérkezett Davosba

A Fehér Ház szerint öt találkozót tervez látogatása során

MH
 2026. január 21. szerda. 16:45
Megosztás

Donald Trump amerikai elnök megérkezett a svájci Davosban (Graubünden kanton keleti részén) megrendezett Világgazdasági Fórumra. Az eseményt élőben közvetítette a Fox News.

Donald Trump megérkezett Davosba
Donald Trump amerikai elnök (b) 2026. január 21-én megérkezett a zürichi repülőtérre
Fotó: AFP/Mandel Ngan

Az amerikai vezetőt szállító helikopter körülbelül fél órával a fórumon elhangzott beszéde előtt landolt. A televíziós csatorna szerint hihetetlenül nagy volt az érdeklődés Trump beszéde iránt – az esemény előtt „sorok kígyóztak a helyszínen, akik szerették volna meghallgatni”.

A Fehér Ház szerint Donald Trump öt találkozót tervez európai vezetőkkel látogatása során. Az amerikai elnök Davosban tervezett konkrét kapcsolattartóinak névsorát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Emmanuel Macron francia elnök anélkül távozott Davosból, hogy megvárta volna a Donald Trumppal való találkozót, a német kancellárral, Friedrich Merzzel Berlinben kért találkozót pedig „időhiány” miatt lemondták, adta hírül az eadaily.com.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink