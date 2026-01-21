Donald Trump megérkezett Davosba

Donald Trump amerikai elnök megérkezett a svájci Davosban (Graubünden kanton keleti részén) megrendezett Világgazdasági Fórumra. Az eseményt élőben közvetítette a Fox News.

Az amerikai vezetőt szállító helikopter körülbelül fél órával a fórumon elhangzott beszéde előtt landolt. A televíziós csatorna szerint hihetetlenül nagy volt az érdeklődés Trump beszéde iránt – az esemény előtt „sorok kígyóztak a helyszínen, akik szerették volna meghallgatni”.

A Fehér Ház szerint Donald Trump öt találkozót tervez európai vezetőkkel látogatása során. Az amerikai elnök Davosban tervezett konkrét kapcsolattartóinak névsorát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Emmanuel Macron francia elnök anélkül távozott Davosból, hogy megvárta volna a Donald Trumppal való találkozót, a német kancellárral, Friedrich Merzzel Berlinben kért találkozót pedig „időhiány” miatt lemondták, adta hírül az eadaily.com.