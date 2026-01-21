Donald Trump élete végéig elnök maradhat

Donald Trump újabb, a globális diplomáciát felforgató tervvel állt elő: az általa létrehozott Béketanács élén akár élethosszig is maradhat. A Bloomberg értesülései szerint Trump nemcsak Gáza jövőjét formálná ezzel a testülettel, hanem egy, az ENSZ szerepét részben átvevő nemzetközi szervezet alapjait is lefektetné.

Donald Trump ismét olyan kezdeményezéssel állt elő, amely alapjaiban rajzolhatja át a nemzetközi diplomácia intézményrendszerét. A Bloomberg értesülései szerint Trump az általa létrehozott Béketanács elnöki posztját akkor is megtarthatja, amikor már nem lesz a Fehér Ház lakója. Trump nemcsak politikai márkanévként, hanem egy új globális struktúra központi figurájaként jelenik meg ebben a tervben, írja az Origo.

A következő amerikai elnök is delegálhat

A Bloombergnek nyilatkozó magas rangú fehér házi forrás szerint Trump mindaddig a Béketanács elnöke maradhat, amíg önként le nem mond tisztségéről. Bár a következő amerikai elnök jogosult lesz saját képviselőt delegálni a testületbe, az elnöki székhez ez nem jár automatikusan. Ez a konstrukció már önmagában is kérdéseket vet fel a hatalom, a politika és a diplomácia jövőjéről.

A Béketanács eredetileg a Gázai övezet háború utáni irányítására született volna meg Trump béketervének részeként, ám a Bloomberg által megismert alapító okirat ennél jóval ambiciózusabb célokat fogalmaz meg. A dokumentum szerint a szervezet „a konfliktusok által sújtott vagy fenyegetett térségek stabilitásának helyreállítására, a legitim kormányzás megteremtésére és a tartós béke biztosítására” jön létre. Trump maga sem titkolta, hogy az ENSZ szerepét erősen korlátozottnak tartja, kijelentve: az általa lezárt háborúk egyikében sem nyújtott érdemi segítséget.

Trump Béketanácsa lehet az ENSZ alternatívája

A Béketanács körül nemcsak politikai, hanem pénzügyi kérdések is felmerültek. A Bloomberg rákérdezett arra, hogy az egymilliárd dolláros hozzájárulás belépődíjnak számít-e a testületbe, ám ezt a forrás határozottan tagadta.

Elmondása szerint azok az országok, amelyek jelentős projekteket finanszíroznak, és felügyelő szerepet kívánnak betölteni, állandó tagként maradhatnak a szervezetben. További részleteket azonban nem közölt.

A meghívott országok listája szinte teljes geopolitikai keresztmetszetet ad. A Bloomberg számításai szerint közel hatvan állam kapott meghívást, köztük Oroszország, Ukrajna, Fehéroroszország, Izrael, Szaúd-Arábia és számos európai ország. A kínai külügyminisztérium megerősítette, hogy Peking is meghívást kapott, ami tovább erősíti a világrend átalakulásáról szóló találgatásokat.

Az első európai vezető, aki hivatalosan is csatlakozott, Alekszandr Lukasenko volt: a fehérorosz elnök január 20-án írta alá a tagságot elfogadó dokumentumot. Az Axios újságírója, Barak Ravid szerint Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök szintén jelezte csatlakozási szándékát Trump Béketanácsához.

A Trump-béketerv köré épülő új szervezet így nemcsak a Gázai övezet jövőjéről szólhat, hanem arról is, hogy a hagyományos nemzetközi intézmények helyét átveheti-e egy, egyetlen politikus nevéhez kötődő globális fórum.