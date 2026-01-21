Külföld
Donald Trump élete végéig elnök maradhat
Az amerikai vezető az ENSZ szerepét részben átvevő nemzetközi szervezet alapjait is lefektetné
Donald Trump ismét olyan kezdeményezéssel állt elő, amely alapjaiban rajzolhatja át a nemzetközi diplomácia intézményrendszerét. A Bloomberg értesülései szerint Trump az általa létrehozott Béketanács elnöki posztját akkor is megtarthatja, amikor már nem lesz a Fehér Ház lakója. Trump nemcsak politikai márkanévként, hanem egy új globális struktúra központi figurájaként jelenik meg ebben a tervben, írja az Origo.
A következő amerikai elnök is delegálhat
A Bloombergnek nyilatkozó magas rangú fehér házi forrás szerint Trump mindaddig a Béketanács elnöke maradhat, amíg önként le nem mond tisztségéről. Bár a következő amerikai elnök jogosult lesz saját képviselőt delegálni a testületbe, az elnöki székhez ez nem jár automatikusan. Ez a konstrukció már önmagában is kérdéseket vet fel a hatalom, a politika és a diplomácia jövőjéről.
A Béketanács eredetileg a Gázai övezet háború utáni irányítására született volna meg Trump béketervének részeként, ám a Bloomberg által megismert alapító okirat ennél jóval ambiciózusabb célokat fogalmaz meg. A dokumentum szerint a szervezet „a konfliktusok által sújtott vagy fenyegetett térségek stabilitásának helyreállítására, a legitim kormányzás megteremtésére és a tartós béke biztosítására” jön létre. Trump maga sem titkolta, hogy az ENSZ szerepét erősen korlátozottnak tartja, kijelentve: az általa lezárt háborúk egyikében sem nyújtott érdemi segítséget.
Trump Béketanácsa lehet az ENSZ alternatívája
A Béketanács körül nemcsak politikai, hanem pénzügyi kérdések is felmerültek. A Bloomberg rákérdezett arra, hogy az egymilliárd dolláros hozzájárulás belépődíjnak számít-e a testületbe, ám ezt a forrás határozottan tagadta.
Elmondása szerint azok az országok, amelyek jelentős projekteket finanszíroznak, és felügyelő szerepet kívánnak betölteni, állandó tagként maradhatnak a szervezetben. További részleteket azonban nem közölt.
A meghívott országok listája szinte teljes geopolitikai keresztmetszetet ad. A Bloomberg számításai szerint közel hatvan állam kapott meghívást, köztük Oroszország, Ukrajna, Fehéroroszország, Izrael, Szaúd-Arábia és számos európai ország. A kínai külügyminisztérium megerősítette, hogy Peking is meghívást kapott, ami tovább erősíti a világrend átalakulásáról szóló találgatásokat.
Az első európai vezető, aki hivatalosan is csatlakozott, Alekszandr Lukasenko volt: a fehérorosz elnök január 20-án írta alá a tagságot elfogadó dokumentumot. Az Axios újságírója, Barak Ravid szerint Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök szintén jelezte csatlakozási szándékát Trump Béketanácsához.
A Trump-béketerv köré épülő új szervezet így nemcsak a Gázai övezet jövőjéről szólhat, hanem arról is, hogy a hagyományos nemzetközi intézmények helyét átveheti-e egy, egyetlen politikus nevéhez kötődő globális fórum.