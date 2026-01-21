Büntetik, aki nem akar integrálódni

Több ezer eurós bírságot szabhatnak ki a jövőben az osztrák hatóságok azokra a bevándorlókra, akik nem látogatják a számukra szervezett német nyelvórákat, illetve az Ausztria demokratikus értékeiről szóló foglalkozásokat - jelentette be Claudia Bauer osztrák integrációs miniszter szerdán.

„Az integrációra nem ajánlatként, hanem kötelezettségként kell tekinteni” - mondta a miniszter. A bírságot abban az esetben is kiszabhatják, ha egy bevándorló nem hajlandó aláírni azt a nyilatkozatot, amellyel elfogadja Ausztria demokratikus életformáját.

A tapasztalatok alapján ilyen jellegű ellenállás csak a bevándorlók kisebbségénél fordul elő, nagyjából 10 százalékuk utasítja el nyíltan a demokratikus értékeket - mondta el Jörg Leichtfried államtitkár. Tavaly 2400-an szakították meg tanulmányaikat az Ausztria értékeit taglaló kurzusokon, és csaknem 10 ezer esetben hagytak félbe német nyelvi tanfolyamokat. Eddig ilyen esetekben a hatóságok a szociális juttatások csökkentéséhez folyamodtak.