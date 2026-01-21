Az USA 200 állást szüntet meg a NATO parancsnokságain

Az USA körülbelül 200 álláshelyet szüntet meg a NATO-nál. Ez fontos parancsnokságokat érint. Európa aggódik a szövetség jövője miatt.

Az Egyesült Államok körülbelül 200 álláshelyet szüntet meg több fontos NATO-parancsnokságon. A Reuters hírügynökség szerint Donald Trump amerikai elnök kormánya már tájékoztatta néhány európai vezető politikust erről a lépésről.

Az érintett álláshelyek olyan intézményekben találhatók, amelyek döntő szerepet játszanak a szövetség katonai és hírszerzési műveleteiben. Ide tartozik a NATO Intelligence Fusion Centre Nagy-Britanniában, az Allied Special Operations Forces Command Brüsszelben, valamint a Strikfortnato Portugáliában, amely a tengeri műveleteket koordinálja.

Az álláshelyek megszüntetésének okai

Nem teljesen világos, miért hajtja végre az USA ezeket a leépítéseket. Ez összefüggésben lehet a Trump-kormány deklarált céljával, hogy több erőforrást összpontosítson a nyugati féltekére. Az érintett álláshelyeket nem vonják vissza aktívan, hanem egyszerűen nem töltik be újra, ha a munkavállalók elhagyják pozíciójukat – mondta egy bennfentes forrás a Reuters szerint.

Egy NATO-képviselő kijelentette, hogy az amerikai létszámváltozások nem szokatlanok. Ráadásul az amerikai jelenlét Európában régóta nem volt ilyen erős.

Hatása a NATO-ra

Összesen körülbelül 400 amerikai alkalmazott dolgozik az érintett NATO-létesítményekben. A leépítések következtében ez a szám a felére csökken. Bár az amerikai katonák összlétszáma Európában változatlanul 80 000 marad, a döntés szimbolikus hatása nyugtalanságot kelt. Az új intézkedések tovább fokozhatják a szövetségben már amúgy is feszült hangulatot.​​​​​