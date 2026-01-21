2026. január 21., szerda

Előd

Az oroszok öt frontszakaszon előretörtek

Novaja Adigeja községben többen megsebesültek

MH/MTI
 2026. január 21. szerda. 15:45
A hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán – közölte szerdán a moszkvai védelmi minisztérium.

Az orosz hadsereg öt frontszakaszon törte át az ukrán vonalat
Fotó: AFP/Russian Defence Ministry/Handout

A hadijelentés szerint a „különleges hadművelet” övezetében mintegy 1240 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. Az orosz katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel kamikaze drónok több raktárát, valamint drónindító helyszíneket, lőszer- és anyagi-műszaki raktárakat, három harckocsit és 21 egyéb páncélozott harcjárművet, négy sorozatvetőt, három 155 milliméteres önjáró tarackot, négy irányított légibombát, HIMARS sorozatvetők húsz rakétáját, három nagy hatótávolságú Neptun irányított rakétát, továbbá 375 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek szerdán ukrán tüzérségi és dróntámadást. Az Adige Köztársaságban lévő Novaja Adigeja községben 13 ember megsebesült, közülük kilencet kórházba kellett szállítani, amikor találat ért egy lakóházat. Az ápolásra szorult sérültek közül kettő gyermek. Novaja Adigejában kigyulladt egy többemeletes lakóház, a tűz átterjedt a parkolóra, ahol 15 gépkocsi kiégett, további 25 pedig megrongálódott.

Belgorod megyében három, Brjanszk megyében pedig két civil életét vesztette. A Krasznodari területen tűz ütött ki az apifinszkiji kőolajfinomítóban.

