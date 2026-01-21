Az orosz olajszállító hajók továbbra is áthaladnak Nagy-Britannia partjainál

Az úgynevezett „árnyék flotta”, amely több mint 1400 régi és biztonságosnak nem mondható tartályhajóból áll, nyersolajat és veszélyes vegyi anyagokat, például ammóniát szállít.

Körülbelül 100 ilyen hajót már elhagytak, és most vezető nélkül sodródnak a tengereken. Szakértők környezetkatasztrófákra figyelmeztetnek, ha ezek közül a hajók közül valamelyik elveszíti rakományát. Ezek a tartályhajók rendszeresen áthaladnak a brit vizeken is, köztük a forgalmas Dover-szoroson - írja a Telegraph.

Nagy-Britannia hajlandóságot mutat a beavatkozásra

A brit kormány eddig visszafogottan reagált a „árnyék flotta” jelentette fenyegetésre, de stratégiáját megváltoztathatja. Fordulópontot jelentett az Egyesült Államok támogatása a „Marinera” tartályhajó elfogásában Izland közelében, amelyhez brit légibázisokat és RAF-repülőgépeket vetettek be.

A Telegraph szerint a brit miniszterek most vizsgálják a jogi lehetőségeket az ilyen hajók elfoglalására, a 2018-as szankciós és pénzmosási törvény alapján, amely lehetővé teszi Nagy-Britanniának, hogy önállóan szankciókat vezessen be és intézkedéseket hajtson végre.

Szakértők figyelmeztetnek a brit vizeken közlekedő tartályhajóflotta veszélyére

A brit vizeken közlekedő úgynevezett „sötét tartályhajók” számának növekedése aggodalomra ad okot. Szakértők Franciaországgal való együttműködést szorgalmaznak, mivel ezeknek a hajóknak sokasága francia felségvizeken is közlekedik.

Bár Nagy-Britannia rendelkezik a flotta ellen fellépéshez szükséges katonai képességekkel, mivel a különleges erők és a királyi tengerészgyalogosok jól képzettek, a rendelkezésre álló erőforrások, mint például hajók, helikopterek és repülőgépek, korlátozottak.

A beavatkozás azonban kockázatokkal jár: a brit kereskedelmi hajók ellencsapások célpontjává válhatnak, és Oroszország kiszámíthatatlan reakciója, például fegyveres legénység vagy hadihajók bevetése, a helyzet eszkalálódásához vezethet.