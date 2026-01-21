Külföld
Az orosz olajszállító hajók továbbra is áthaladnak Nagy-Britannia partjainál
Oroszország a szankciók ellenére továbbra is szállít olajat a világ tengerein
Körülbelül 100 ilyen hajót már elhagytak, és most vezető nélkül sodródnak a tengereken. Szakértők környezetkatasztrófákra figyelmeztetnek, ha ezek közül a hajók közül valamelyik elveszíti rakományát. Ezek a tartályhajók rendszeresen áthaladnak a brit vizeken is, köztük a forgalmas Dover-szoroson - írja a Telegraph.
Nagy-Britannia hajlandóságot mutat a beavatkozásra
A brit kormány eddig visszafogottan reagált a „árnyék flotta” jelentette fenyegetésre, de stratégiáját megváltoztathatja. Fordulópontot jelentett az Egyesült Államok támogatása a „Marinera” tartályhajó elfogásában Izland közelében, amelyhez brit légibázisokat és RAF-repülőgépeket vetettek be.
A Telegraph szerint a brit miniszterek most vizsgálják a jogi lehetőségeket az ilyen hajók elfoglalására, a 2018-as szankciós és pénzmosási törvény alapján, amely lehetővé teszi Nagy-Britanniának, hogy önállóan szankciókat vezessen be és intézkedéseket hajtson végre.
Szakértők figyelmeztetnek a brit vizeken közlekedő tartályhajóflotta veszélyére
A brit vizeken közlekedő úgynevezett „sötét tartályhajók” számának növekedése aggodalomra ad okot. Szakértők Franciaországgal való együttműködést szorgalmaznak, mivel ezeknek a hajóknak sokasága francia felségvizeken is közlekedik.
Bár Nagy-Britannia rendelkezik a flotta ellen fellépéshez szükséges katonai képességekkel, mivel a különleges erők és a királyi tengerészgyalogosok jól képzettek, a rendelkezésre álló erőforrások, mint például hajók, helikopterek és repülőgépek, korlátozottak.
A beavatkozás azonban kockázatokkal jár: a brit kereskedelmi hajók ellencsapások célpontjává válhatnak, és Oroszország kiszámíthatatlan reakciója, például fegyveres legénység vagy hadihajók bevetése, a helyzet eszkalálódásához vezethet.