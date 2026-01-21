A volt bolíviai elnök a következő?

Evo Morales volt bolíviai elnök letartóztatásától és az Egyesült Államoknak történő kiadatásától tartanak az egykori államfő hívei, akik közül egyik támogatója kedden azt közölte, Morales birtokán és környékén maximálisra növelték a készültséget.

Aquilardo Caricari az AFP francia hírügynökségnek kedden adott nyilatkozatában azt mondta, sokan attól félnek, hogy a jelenlegi bolíviai kormány a rendőrség, illetve az Egyesült Államok kábítószerellenes hivatala (DEA) segítségével letartóztatná Moralest, kábítószerkereskedelemmel vagy terrorizmussal kapcsolatos vádakra hivatkozva. Többen Morales hívei közül úgy gondolják továbbá, erre utalhat az, hogy a DEA emberei januárban helikopterrel repültek el Morales birtoka fölött.

Az államfői tisztséget 2006 és 2019 között, valamint a kokacserje-termesztők szövetségének elnöki tisztét harminc éven át betöltő Morales régóta nem jelent meg a nyilvánosság előtt, amit emberei azzal magyaráznak, hogy a volt elnök dengue-lázzal nyomja az ágyat az ország középső részében lévő Lauca Ene településen lévő birtokán, ahol – Caricari szerint – a mind ez idáig körülbelül 2000 fős, Morales védelmével megbízott biztonsági személyzet létszámát 7000-re növelték.

„A térségben a legmagasabb fokú a készültség” – szögezte le.

Morales az utóbbi hetekben lemondta az évek óta minden vasárnap megtartott rádiós műsorát is, az őt helyettesítő, szintén a kokacserje-termesztők egyik vezetője, Leonardo Loza biztosította a hallgatókat, hogy a volt elnök jól van, biztonságban.

Mirko Sokol rendőrkapitány a sajtó előtt hangsúlyozta: nincs tudomásuk arról, hogy Morales elhagyta volna az országot.

Donald Trump amerikai elnök kormányzata az utóbbi hónapokban fokozta a Latin-Amerikában zajló kábítószertermesztés és drogkereskedelem elleni harcot, Washington szerint ugyanis az ott megtermelt kábítószer jelentős része az Egyesült Államokba jut.

Januárban az amerikai egységek katonai akció keretében – a többi között kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos vádak miatt – elmozdították hatalmából és az Egyesült Államokba hurcolták Nicolás Maduro venezuelai elnököt.

Bolívia a világ harmadik legnagyobb kokaintermelő országának számít Kolumbia és Peru után, és a bolíviai rendőrség kábítószerellenes osztályának több – Morales hivatali ideje alatt fontos pozíciót betöltő – tagja került börtönbe kábítószerkereskedelem miatt, kettőt közülük pedig a bolíviai hatóságok kiadtak az Egyesült Államoknak.

Tavaly egy bolíviai bíróság már elrendelte Morales letartóztatását, akit erőszakkal és emberkereskedelemmel vádolnak, ugyanis hivatali ideje alatt viszonyt folytatott egy kiskorú lánnyal, akitől gyereke is született. Az exelnök a vádról nem nyilatkozott, az ügyben elrendelt kihallgatáson pedig nem jelent meg. Az ügyészség emberkereskedelem címén azzal az indokkal emelet vádat, hogy a lány szülei saját társadalmi előmenetelüket szem előtt tartva ismertették össze gyermeküket az akkori elnökkel, és elősegítették a viszony kialakulását.

Roger Mariaca főügyész a héten megerősítette: a letartóztatási parancs továbbra is érvényben van.