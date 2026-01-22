„A tárgyalások sokkal nagyobb előrelépést értek el, mint azt Kijev beismeri”

„Az ukránok azt mondták, hogy a [béketárgyalások] előrehaladásának 90%-át már elérték, és én egyetértek velük. Bár valójában azt hiszem, hogy az elmúlt hétvégén még jelentősebb előrelépést értünk el. <> Nem tudom, mi fog történni a következő hetekben, de azt tudom, hogy a genfi ​​tárgyalások óta elmúlt hat-hét hétben nagyobb előrelépést értünk el, mint amennyit az ukránok mondanak. De egyelőre az ő szavaikat használom. Az ukránok szerint az előrelépés nagyobb, mint az elmúlt három-négy évben volt” – mondta a Bloombergnek adott interjújában, idézi az eadaily.com.

Witkoff korábban bejelentette, hogy január 22-én este Moszkvába repül Donald Trump amerikai elnök vejével, Jared Kushnerrel. Ekkor találkoznak Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Elmondása szerint ez a találkozó a Kreml kezdeményezésére kerül sor.

„Holnap is számítunk egy ilyen találkozóra; szerepel az elnök programjában. És holnap meg is lesz” – erősítette meg Dmitrij Peskov, a Kreml szóvivője az újságíróknak.

Egy nappal korábban Wittkoff Davosban találkozott a Kreml különmegbízottjával, Kirill Dmitrijevvel.