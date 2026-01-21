Carney szétzúzza a világ rendjével kapcsolatos naiv illúziókat

Kanada miniszterelnöke, Mark Carney új utakat keres a világpolitikában. Kínai látogatása és davosi beszéde után Kanadát egy új világrendbe pozicionálja.

A kanadai miniszterelnök, Mark Carney a davosi Világgazdasági Fórumon egyértelmű üzenetet intézett a Nyugathoz: A szabályokon alapuló világrend illúziója véget ért. A Bild szerint kijelentette, hogy ez a rend soha nem volt igazán igazságos, hanem az USA dominanciáján alapult. Ma a hatalmi politika és a gazdasági zsarolás határozza meg a nemzetközi színtért. Carney felszólította a többi országot, hogy szembenézzenek a valósággal és új utakat keressenek. „A nosztalgia nem stratégia” – mondta beszédében.

Kanada stratégiája a jövőre nézve

Carney szerint Kanada kulcsszerepet játszik a világrend jövőjében. A „Bild” szerint kijelentette, hogy országa többé nem támaszkodhat csak a régi szövetségekre. Ehelyett Kanada hatalmas összegeket fektet be az energia, a mesterséges intelligencia és a kritikus ásványi anyagok területén, hogy függetlenebbé váljon. Hivatalba lépése óta számos kereskedelmi és biztonsági megállapodást kötött, többek között Kínával is. „Aktívan elfogadjuk a világot olyannak, amilyen, és nem várunk egy olyan világra, amilyet szeretnénk” – mondta.

A kínai látogatás fordulópont?

Carney néhány nappal davosi beszéde előtt állami látogatáson járt Kínában. A Guardian szerint ez volt az első alkalom közel egy évtizede, hogy kanadai miniszterelnököt fogadtak Pekingben. Carney ott előzetes kereskedelmi megállapodást kötött, amely többek között magában foglalja a kínai elektromos autók Kanadába történő importját és a kanadai termékekre, például a repcére és a tengeri gyümölcsökre kivetett vámok csökkentését.

Guy Saint-Jacques volt nagykövet a látogatást „fontos lépésnek a Kanada és Kína közötti kapcsolatok új irányba terelése felé” nevezte.

Kritika Kanada Kína-politikájával szemben

Carney Kínához való közeledése azonban nem mindenhol talál támogatást. A Guardian szerint konzervatív politikusok, mint Pierre Poilievre, bírálják a miniszterelnököt azért, hogy a választások előtt még Kínát nevezte a legnagyobb biztonsági fenyegetésnek, most pedig stratégiai partnerséget hirdet Pekinggel. A kínai elektromos autókra kivetett vámok csökkentése is nemtetszést vált ki egyes tartományi kormányokból, amelyek hátrányokat félnek a kanadai munkavállalók számára.

Európa nyomás alatt Grönland miatt

Míg Carney új partnerségeket köt, Európa válsággal szembesül. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy vámokat vet ki az európai országokra, ha azok továbbra is tiltakoznak Grönlanddal kapcsolatos igényei ellen. Az EU több milliárd eurós ellenvámok bevezetését fontolgatja, de habozik a végrehajtással. Ehelyett Európa úgy tűnik, hogy kivárja, vajon az USA valóban végrehajtja-e fenyegetéseit – írja a kínai állami újság, a Global Times egy vezércikkében.