23 év börtönbüntetésre ítélték a volt miniszterelnököt
Han Dukszut hamis tanúzás és okirat-hamisítás vádjában is bűnösnek találták
A szöuli központi kerületi bíróság ítélete szerint Hannak kulcsszerepe volt a szükségállapot kihirdetését elősegítő kabinetülés megrendezésében, ami a bíró szerint „felülről irányított felkelés” volt.
„A vádlott miniszterelnök volt, akinek közvetetten demokratikus legitimitást és felelősséget adtak... Ennek ellenére úgy döntött, hogy szemet huny (...), és részt vesz a december 3-i felkelésben” – mondta a bíró.
„A vádlott cselekedeteinek következményeként Dél-Korea olyan veszélybe került, hogy visszatér a sötét múltba, amikor az emberek alapvető jogait és a liberális demokratikus rendet megsértették (...)” – olvasható az ítéletben.
Az alsóbb szintű bíróság Hant hamis tanúzás és okirat-hamisítás vádjában is bűnösnek találta.
Han minden vádpontot tagadott, kivéve a részleges hamis tanúzást.
A 76 éves Han az első volt kabinetminiszter, akivel szemben egy alsóbb szintű bíróság ítéletet hozott a történtekhez közvetlenül kapcsolódó bűncselekmények miatt. Hant az ítélet kihirdetése után azonnal őrizetbe vették.