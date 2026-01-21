23 év börtönbüntetésre ítélték a volt miniszterelnököt

Egy dél-koreai bíróság szerdán 23 év börtönbüntetésre ítélte Han Dukszu volt miniszterelnököt, mert bűnrészesnek találta abban, hogy Jun Szogjol volt elnök 2024 decemberében kihirdette a szükségállapotot.

Han Dukszu (k), volt dél-koreai miniszterelnök 2026. január 21-én megérkezett a szöuli központi kerületi bíróságra, ahol első ítélethozatalára kerül sor a szükségállapot elrendelése miatt

A szöuli központi kerületi bíróság ítélete szerint Hannak kulcsszerepe volt a szükségállapot kihirdetését elősegítő kabinetülés megrendezésében, ami a bíró szerint „felülről irányított felkelés” volt.

„A vádlott miniszterelnök volt, akinek közvetetten demokratikus legitimitást és felelősséget adtak... Ennek ellenére úgy döntött, hogy szemet huny (...), és részt vesz a december 3-i felkelésben” – mondta a bíró.

„A vádlott cselekedeteinek következményeként Dél-Korea olyan veszélybe került, hogy visszatér a sötét múltba, amikor az emberek alapvető jogait és a liberális demokratikus rendet megsértették (...)” – olvasható az ítéletben.

Az alsóbb szintű bíróság Hant hamis tanúzás és okirat-hamisítás vádjában is bűnösnek találta.

Han minden vádpontot tagadott, kivéve a részleges hamis tanúzást.

A 76 éves Han az első volt kabinetminiszter, akivel szemben egy alsóbb szintű bíróság ítéletet hozott a történtekhez közvetlenül kapcsolódó bűncselekmények miatt. Hant az ítélet kihirdetése után azonnal őrizetbe vették.