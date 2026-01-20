Zelenszkij szerint az USA többet tehetne Putyin megállításáért

Zelenszkij állítólag nem utazik Davosba a kijevi nagyszabású támadás után, mivel ragaszkodik ahhoz, hogy az Egyesült Államok többet tehetne Vlagyimir Putyin megállításáért.

Az ukrán elnök a fővárosban marad, miután eredetileg azt javasolta, hogy a svájci Világgazdasági Fórumon írjanak alá egy „jóléti megállapodást”. Az Axios szerint Zelenszkij most azt mondta, hogy csak akkor megy Davosba, ha kétoldalú találkozót szerveznek Donald Trump amerikai elnökkel.

Azt mondta, hogy Ukrajna és az Egyesült Államok „szinte befejezték” a jóléti csomag előkészítését, de Trumpnak még van mit tennie, hogy Putyin leállítsa a háborút. Hozzátette, hogy Ukrajnát, valamint Oroszországot is meghívták Trump „béke tanácsába”, de nehéz elképzelni, hogy Kijev és Moszkva egy tanácsban üljön.

Ez akkor történik, amikor több mint 335 000 kijevi lakos maradt áram nélkül az éjszakai orosz légitámadások után. Az ukrán légierő jelentése szerint Moszkva 339 drónt és 33 rakétát indított a főváros ellen.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint „Putyin barbár támadása” „figyelmeztetés a Davosban összegyűlt világvezetőknek” - írja az Independent.