„Európának legalább 3 millió fős egyesített hadseregre van szüksége”

Az európai fegyveres erők létrehozásának ötlete Ukrajnától származik, és a kontinens biztonságának megerősítése érdekében javasoltuk a partnereknek a legalább 3 millió katonából álló hadsereget – jelentette ki kedden Volodimir Zelenszkij elnök a sajtótájékoztatóján.

Az államfő elmondta, hogy az európai fegyveres erők megalakítása nem verseny az Egyesült Államokkal vagy a szövetséggel, hanem válasz Európa azon igényére, hogy saját erős hadsereggel rendelkezzen. „Az európai fegyveres erők megléte nem jelenti azt, hogy Amerikával kell versenyezni. Azt jelenti, hogy Európának, mint különálló kontinensnek, saját erős hadsereggel kell rendelkeznie. Ez nem teszi tönkre vagy helyettesíti a NATO-t” – hangsúlyozta, számolt be az rbc.ua.

Az elnök megjegyezte, hogy Ukrajna egy ilyen hadsereg egyik kulcsfontosságú elemévé válhat, ha az európai vezetők támogatják az ötletet. Szerinte nemcsak a katonák számáról – legalább 3 millióról – van szó, hanem a technológiák szisztematikus cseréjéről is. Mint hangsúlyozta, Ukrajna már most is megosztja harci tapasztalatait és háborúban kipróbált technológiáit partnereivel, többek között a légi célpontok elfogása terén. Cserébe a partnerországok hírszerzési és egyéb képességeket biztosítanak.

„Katonai tapasztalataink nélkül egyes országok azt sem tudnák, hogyan működnek valójában a fegyvereik. Ukrajnának köszönhetően ezeket a rendszereket finomítják” – jegyezte meg Volodimir Zelenszkij. Külön hangsúlyozta, hogy az európai fegyveres erők koncepciója nemcsak egy közös hadsereget, hanem egy kiterjedt fegyverraktár-rendszert, légvédelmet és katonai technológiákat is előirányoz Európa-szerte, ami erősíti a kontinens általános biztonságát.