Külföld

Új stratégia segítségével küzdene a rasszizmus ellen az EU

A brüsszeli közlemény szerint az Európai Bizottság rasszizmustól mentes Európát szorgalmaz

MH/MTI
 2026. január 21. szerda. 5:33
Az Európai Bizottság új stratégiát mutatott be kedden a „rasszizmus minden formájának felszámolása és a valódi egyenlőség megteremtése” érdekében.

Rasszizmustól mentes Európára lenne szükség (képünk illusztráció)
Fotó: Martin Bertrand / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

A brüsszeli közlemény szerint az Európai Bizottság rasszizmustól mentes Európát szorgalmaz, ahol az egyének azonos módon boldogulhatnak, teljes mértékben részt vehetnek a társadalomban, és hozzájárulhatnak stabilitásához és jólétéhez.

A 2026 és 2030 közötti időszakra vonatkozó új rasszizmusellenes stratégia célja az uniós diszkriminációellenes törvények teljeskörű végrehajtásának és érvényesítésének biztosítása, a befogadás előmozdítása az oktatásban, a foglalkoztatásban, az egészségügyben és a lakhatásban, valamint rasszizmusellenes partnerségek kiépítése a társadalom minden szintjén. A stratégia meg akarja erősíteni a meglévő diszkriminációellenes törvények érvényesítését a faji egyenlőséget szavatoló irányelv alkalmazásának értékelése, valamint a végrehajtási hiányosságok azonosítása révén, illetve szükség esetén szigorúbb szankciók mérlegelése érdekében.

A stratégia megerősíti a gyűlöletbeszéd és a gyűlölet-bűncselekmények elleni küzdelem keretét az áldozatok jogainak biztosítása, valamint az online elkövetetett gyűlölet-bűncselekmények fogalommeghatározásának harmonizálása által a szólásszabadság teljes tiszteletben tartása mellett.

Annak érdekében, hogy a rasszizmusellenes erőfeszítések még jobban beépüljenek a társadalom egészének mindennapi életébe, az Európai Bizottság uniós szintű egyenlőségi kampány indít a tudatosság növelésére és a befogadás előmozdítására olyan kulcsfontosságú területeken, mint az oktatás, a foglalkoztatás, a lakhatás és az egészségügy. A brüsszeli testület támogatni fogja a tagállamokat az egészségügy területén tapasztalható elfogultság felszámolásában és a munkalehetőségekhez való hozzáférés javításában. A stratégia hozzájárul az egyenlőséggel kapcsolatos adatok gyűjtésének, elemzésének és felhasználásának javításához is, összhangban a nemzeti jogszabályi keretekkel, a diszkrimináció jobb megértése és kezelése érdekében – írták.

Az EU megújított rasszizmusellenes stratégiája szorosan fog igazodni más meglévő és jövőbeli uniós egyenlőségi stratégiákhoz. Végrehajtását az Európai Bizottság nyomon fogja követni, amelyről félidős értékelést fog készíteni – tájékoztattak.

