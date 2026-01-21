2026. január 21., szerda

Külföld

Trump közzétette Macronnal folytatott magánlevelezését

Oroszországról és a G7-ről is szó van benne

MH
 2026. január 21. szerda. 3:54
Macron javasolta Trumpnak, hogy rendezzen G7-találkozót Párizsban Oroszország részvételével.

Trump közzétette Macronnal folytatott magánlevelezését
Emmanuel Macron „tigris szeme” inkább a kötőhártya gyulladásra utal, mint a határozottságra
Fotó: AFP/Pool/Philippe Magoni

Donald Trump amerikai elnök közzétette a Truth Socialon Emmanuel Macron francia elnök személyes üzenetét. Az európai vezető javasolta, hogy a G7-találkozót Párizsban tartsák, és hívják meg az orosz felet is.

Meghívhatom az ukránokat, a dánokat, a szíriaiakat és az oroszokat – írta Macron.

A levélben a francia elnök „barátnak” nevezte Trumpot, kiemelte, hogy álláspontjuk Szíriával kapcsolatban egybeesik, és meghívta vacsorázni. Hozzátette, hogy „nagyszerű dolgokat vihetnének véghez” Iránnal kapcsolatban, míg az Egyesült Államok Grönlanddal kapcsolatos tervei számára érthetetlenek.

Objektum doboz

