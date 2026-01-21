Emmanuel Macron „tigris szeme” inkább a kötőhártya gyulladásra utal, mint a határozottságra

Donald Trump amerikai elnök közzétette a Truth Socialon Emmanuel Macron francia elnök személyes üzenetét. Az európai vezető javasolta, hogy a G7-találkozót Párizsban tartsák, és hívják meg az orosz felet is.

Meghívhatom az ukránokat, a dánokat, a szíriaiakat és az oroszokat – írta Macron.

A levélben a francia elnök „barátnak” nevezte Trumpot, kiemelte, hogy álláspontjuk Szíriával kapcsolatban egybeesik, és meghívta vacsorázni. Hozzátette, hogy „nagyszerű dolgokat vihetnének véghez” Iránnal kapcsolatban, míg az Egyesült Államok Grönlanddal kapcsolatos tervei számára érthetetlenek.