Spanyolország darukat vet be, a holttestek kiemelésére

A Madridba tartó vonat egy egyenes pályaszakaszon kisiklott, majd egy másik, 200 km/h sebességgel haladó mozdony frontálisan ütközött vele.

Legalább 41 ember meghalt és több mint 120 megsérült Spanyolországban az elmúlt évtized legsúlyosabb vasúti balesetében

Spanyolország nehéz gépeket vetett be a 41 ember életét követelő halálos vonatbaleset roncsai közül a hiányzó emberek holttesteinek kiemelésére.

A mentőszolgálatok daruval próbáltak bejutni a legsúlyosabban sérült kocsikba kedden, miközben a rendőrség szerint 43 eltűnt személyről érkezett bejelentés, ami egyelőre megegyezik a bejelentett halálesetek számával.

Legalább három holttest látható még mindig a roncsok között két nappal a baleset után – közölte Fernando Grande-Marlaska belügyminiszter hétfőn késő este.

A halálos spanyol vonatbaleset okát vizsgáló technikusok hibás csatlakozást találtak a síneken – közölte az előzetes vizsgálatról tájékoztató forrás.

Legalább 41 ember halt meg vasárnap este, miután egy nagy sebességű vonat kisiklott és ütközött egy szembejövő vonattal, amelynek következtében az Cordoba közelében kisiklott a sínekről. Az áldozatok száma már az éjszaka alatt emelkedett, miután újabb holttestet találtak.

A helyszínen lévő szakértők kopást azonosítottak a sínek szakaszai közötti csatlakozáson, amelynek neve fishplate, és amely szerintük azt mutatta, hogy a hiba már egy ideje fennállt – közölte a forrás a Reuters hírügynökséggel, számol be az Independent.

Megállapították, hogy a hibás csatlakozás rést hozott létre a sínek szakaszai között, amely a vonatok továbbhaladásával egyre szélesebb lett, de a hivatalos okot még nem erősítették meg.