Románia lakosságának felkészültnek kell lennie „egy háborús erőfeszítés támogatására” – jelentette ki Gheorghita Vlad tábornok, a román hadsereg vezérkari főnöke kedden a NATO európai szövetséges haderejének főparancsnokával, Alexus Grynkewich tábornokkal közösen tartott sajtótájékoztatón Nagyszebenben.

A sajtóval való találkozóra Alexus Grynkewich romániai munkalátogatásának második napján került sor, amikor az amerikai tábornok a nagyszebeni NATO-parancsnokságra és a nagysinki (Cincu) katona bázisra látogatott el.

A román vezérkari főnök újságírói kérdésre válaszolva közölte: Románia lakosságának felkészültnek kell lennie egy háborús erőfeszítés támogatására, ahogyan más különböző krízishelyzetekre – tűzvészek, földrengések, árvizek – is. Közölte, hogy a védelmi minisztérium számos felkészítő program indítását tervezi az országos katasztrófavédelmi felügyelőséggel (IGSU) közösen.

Arról is beszélt, hogy a román hadsereg idén 1000-2000 önkéntes fiatal katonai kiképzését tervezi – a költségvetési források függvényében –, de évi 10 000 fiatal kiképzésére van kapacitása.

Vlad újságírói kérdésre válaszolva korábbi nyilatkozatára is visszatért, miszerint a Romániához tartozó fekete-tengeri kizárólagos gazdasági övezetre nem terjed ki a NATO ötödik cikkelyének védőernyője, így Romániának kell gondoskodnia a tenger alatti energetikai és távközlési vezetékek vagy a Neptun Deep gázmező védelméről. Aláhúzta: ez „nemzeti terület”, és a román hadseregnek kötelessége megvédeni az ország infrastruktúráját, amihez szerinte a haditengerészet fejlesztése is szükséges.

Alexus Grynkewich tábornokot az újságírók arról kérdezték, hogy veszélyben van-e a NATO Donald Trump amerikai elnök Grönlanddal kapcsolatos kijelentései miatt, és az Egyesült Államok kiléphet-e az észak-atlanti szövetségből. Az amerikai tábornok aláhúzta: a grönlandi téma „politikai kérdés”, a hadsereg a NATO fenyegetésekkel szembeni védelmére és az elrettentésre összpontosít, ahogy mindig is tette. Megköszönte Romániának a NATO iránti elkötelezettségét és a keleti szárny védelmét, valamint az Ukrajnának nyújtott támogatást.

Egy NATO-tagország elleni orosz támadás lehetőségét firtató újságírói kérdésre kijelentette: nagyon bízik abban, hogy Oroszországot a román hadsereg felkészültségi szintje visszatartja egy szövetséges tagállam megtámadásától. Ugyanakkor hozzátette: „lehetetlen megjósolni”, hogy mikor és hogyan ér véget az ukrajnai háború, vagy Oroszország megtámadhat-e egy NATO-tagországot, és ha igen, mikor.

A román vezérkari főnök hozzátette, hogy „Oroszország egy kiszámíthatatlan állami szereplő”, és meggyőződésének adott hangot, hogy Románia a szövetségeseivel megfelelő választ tudna adni egy esetleges támadásra.

Alexus Grynkewich romániai munkalátogatása során hétfőn Nicuşor Dan államfővel, Ilie Bolojan kormányfővel és Radu Miruta védelmi miniszterrel is találkozott.