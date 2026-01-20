2026. január 20., kedd

Külföld

Robbanássorozat Kijevben

Egy nap alatt három robbanáshullám rázta meg az ukrán fővárost

MH
 2026. január 20. kedd. 8:08
A városban a detonációs hangokról szóló első jelentések moszkvai idő szerint 3:00 és 3:21 körül jelentek meg. Az ország Digitális Transzformációért Felelős Minisztériumának online térképe szerint Ukrajna nagy részén, beleértve Kijevet is, megszólaltak a légoltalmi szirénák - az ICTV jelentésére hivatkozva a Ria Novosztyi.

Ukrajnában szükségállapotot hirdettek az energiaágazatban, miután Oroszország a tél ellenére is folyamatosan támadta a fűtési és villamosenergia-ellátást
Fotó: AFP/Sergei Gapon

Az ukrán fegyveres erők támadásaira válaszul az orosz csapatok kizárólag katonai létesítményeket és ukrán katonai-ipari komplexum vállalatait támadják nagy pontosságú légi, tengeri és szárazföldi fegyverekkel, valamint drónokkal.

