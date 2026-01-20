Külföld
Robbanássorozat Kijevben
Egy nap alatt három robbanáshullám rázta meg az ukrán fővárost
Ukrajnában szükségállapotot hirdettek az energiaágazatban, miután Oroszország a tél ellenére is folyamatosan támadta a fűtési és villamosenergia-ellátást
Fotó: AFP/Sergei Gapon
Az ukrán fegyveres erők támadásaira válaszul az orosz csapatok kizárólag katonai létesítményeket és ukrán katonai-ipari komplexum vállalatait támadják nagy pontosságú légi, tengeri és szárazföldi fegyverekkel, valamint drónokkal.