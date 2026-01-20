Robbanássorozat Kijevben

A városban a detonációs hangokról szóló első jelentések moszkvai idő szerint 3:00 és 3:21 körül jelentek meg. Az ország Digitális Transzformációért Felelős Minisztériumának online térképe szerint Ukrajna nagy részén, beleértve Kijevet is, megszólaltak a légoltalmi szirénák - az ICTV jelentésére hivatkozva a Ria Novosztyi.