Külföld

Putyin eddigi legfurcsább fegyverei az apácák

Sokkoló fényképek

 2026. január 20. kedd. 23:07
Vlagyimir Putyint azzal vádolják, hogy apácákat használ bizarr fegyverként Európa ellen, miután egy kolostort lelepleztek, mint a Kreml titkos műveletét.

Eugenia anya, a belorusz Szent Erzsébet kolostor támogatását élvező apáca, a háborút támogató „Z” szimbólummal ellátott orosz zászlóval
Fotó: St. Elizabeth Monastery

Sokkoló fényképek mutatnak egy apácát, aki rendi ruhájában egy „Z” logóval díszített orosz zászlót tart a kezében – ez a szimbólum az Ukrajna elleni halálos invázió támogatását jelzi.

A Szent Erzsébet ortodox kolostorból származó nővérek, amelyek eredetileg Fehéroroszországban működtek, több mint 20 templomban aktívak voltak Svédországban, ahol adománygyűjtést végeztek és vallási szuveníreket árultak. A hatóságok most úgy vélik, hogy a bevételt orosz katonai egységek támogatására használták fel a frontvonalon.

Az egyik esetben kiderült, hogy a nővérek kézműves termékeket, fa ikonokat és kötöttárukat árultak Täbyben, Stockholm egyik külvárosában, ahová a helyi lelkész hívta meg őket, aki nem tudott a Kremlhez fűződő kapcsolataikról - írja a Mirror.

