Oroszország megszegte a hadviselés szabályait

Egyértelműen megsértik a hadviselés szabályait az ukrajnai energetikai infrastruktúra elleni orosz támadások, amelyek miatt fűtés és áram nélkül marad a civil lakosság – hívta fel a figyelmet kedden Genfben az ENSZ emberi jogi főbiztosa.

Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa hangsúlyozta, hogy az Ukrajnát ért támadások miatt az energiaszolgáltatások is leálltak

„A civil lakosság kénytelen viselni ezeknek a támadásoknak a terheit. Nem lehet mást mondani ezekről a csapásokról, mint hogy kegyetlenek, és véget kell nekik vetni. A hadviselés szabályainak egyértelmű megsértése az, amikor a támadások célpontja a civil lakosság és a polgári infrastruktúra„ – írta Volker Türk közleményében, hozzátéve, hogy ”félelmetes látni a lakosság ilyen szenvedését„.

Kitért arra is, hogy Ukrajna egyes részein fagypont alá csökkent a hőmérséklet, és a fűtés leállása miatt a gyerekek, az idősek és a sérültek különösen nehéz helyzetbe kerülnek.

Keddre virradóra Kijevben több mint 5600 lakóház maradt fűtés nélkül maradt, a főváros egy részén megszűnt a vízszolgáltatás, és áramkimaradások vannak.