Oroszország megszegte a hadviselés szabályait
Erről az ENSZ ember jogi főbiztos, Volker Türk beszélt
„A civil lakosság kénytelen viselni ezeknek a támadásoknak a terheit. Nem lehet mást mondani ezekről a csapásokról, mint hogy kegyetlenek, és véget kell nekik vetni. A hadviselés szabályainak egyértelmű megsértése az, amikor a támadások célpontja a civil lakosság és a polgári infrastruktúra„ – írta Volker Türk közleményében, hozzátéve, hogy ”félelmetes látni a lakosság ilyen szenvedését„.
Kitért arra is, hogy Ukrajna egyes részein fagypont alá csökkent a hőmérséklet, és a fűtés leállása miatt a gyerekek, az idősek és a sérültek különösen nehéz helyzetbe kerülnek.
Keddre virradóra Kijevben több mint 5600 lakóház maradt fűtés nélkül maradt, a főváros egy részén megszűnt a vízszolgáltatás, és áramkimaradások vannak.