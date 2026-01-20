2026. január 20., kedd

Előd

Külföld

Oroszország megszegte a hadviselés szabályait

Erről az ENSZ ember jogi főbiztos, Volker Türk beszélt

MH/MTI
 2026. január 20. kedd. 19:16
Egyértelműen megsértik a hadviselés szabályait az ukrajnai energetikai infrastruktúra elleni orosz támadások, amelyek miatt fűtés és áram nélkül marad a civil lakosság – hívta fel a figyelmet kedden Genfben az ENSZ emberi jogi főbiztosa.

Oroszország megszegte a hadviselés szabályait
Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa hangsúlyozta, hogy az Ukrajnát ért támadások miatt az energiaszolgáltatások is leálltak
Fotó: Beyza Binnur Donmez / ANADOLU / Anadolu via AFP

„A civil lakosság kénytelen viselni ezeknek a támadásoknak a terheit. Nem lehet mást mondani ezekről a csapásokról, mint hogy kegyetlenek, és véget kell nekik vetni. A hadviselés szabályainak egyértelmű megsértése az, amikor a támadások célpontja a civil lakosság és a polgári infrastruktúra„ – írta Volker Türk közleményében, hozzátéve, hogy ”félelmetes látni a lakosság ilyen szenvedését„.

Kitért arra is, hogy Ukrajna egyes részein fagypont alá csökkent a hőmérséklet, és a fűtés leállása miatt a gyerekek, az idősek és a sérültek különösen nehéz helyzetbe kerülnek.

Keddre virradóra Kijevben több mint 5600 lakóház maradt fűtés nélkül maradt, a főváros egy részén megszűnt a vízszolgáltatás, és áramkimaradások vannak.

