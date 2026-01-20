Nem lesz Trump-Zelenszkij találkozó?

A Fehér Ház egyelőre nem tervez találkozót Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij között a davosi Világgazdasági Fórumon – írja a Politico nyomán az Orosz Hírek.

A Republikánus Párt külpolitikai szakértője a lapnak nyilatkozta, hogy a találkozó elutasítása a Fehér Házból ered.

„Zelenszkij mindig szívesebben találkozna Trumppal, mert úgy véli, hogy az előnyök meghaladják a hátrányokat, és ha ő nem fog együttműködni vele, akkor mások fogják megtenni” – mondta.

Korábban az amerikai elnök nem zárta ki a találkozót Zelenszkijjel Davosban. Ugyanakkor az ukrán elnököt a rendezés útjában álló akadálynak nevezte. A Kreml egyetértett Trump véleményével, Zelenszkij pedig elutasította a vádakat.

A Reuters ugyanakkor arról számolt be, hogy Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja Davosban részt vesz a fórumon, hogy találkozzon az amerikai féllel. Az ukrán delegáció vezetője, Rusztem Umerov megerősítette, hogy a konfliktus rendezéséről szóló tárgyalások az amerikai képviselőkkel a fórumon folytatódnak. Az Axios szerint Dmitrijev január 20-án találkozik Trump különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal és az amerikai elnök vejével, Jared Kushnerrel, hogy megvitassák a béketervet.

A davosi fórumon várhatóan Trump is találkozik a „hajlandóak” koalíciójának vezetőivel, akik megpróbálják rávenni az amerikai elnököt, hogy biztonsági garanciákat ígérjen Ukrajnának. Azonban Trump Grönland elfoglalásával kapcsolatos fenyegetései és az európai országok ellen bevezetett vámok bejelentése miatt a figyelem teljesen erre a kérdésre terelődött – írta a Financial Times.

Grönland kiszorította Ukrajnát

Finnország elnöke, Alexander Stubb aggodalmát fejezte ki, hogy a Grönland körüli válság „elveszi az összes oxigént” a davosi fórumon, és háttérbe szorítja az ukrajnai konfliktust. „Mindent megteszünk, hogy ezt elkerüljük” – mondta a háborút szorgalmazó politikus, hozzátéve, hogy „Ukrajna számára a legjobb, amit Davosban elérhetünk, egyfajta megállapodás az gazdasági tervről vagy a rekonstrukcióról” ezen a héten.

Az európai vezetők azon is dolgoznak, hogy megakadályozzák a grönlandi és az ukrán problémák közötti bármilyen kapcsolatot – tette hozzá Stubb. Szerinte az első lépés ehhez a Grönlandot övező retorika enyhítése kell, hogy legyen. Ezzel párhuzamosan az EU-országok „folyamatot alakítanak ki, különösen a NATO-n keresztül, a grönlandi biztonság megerősítése érdekében” – mondta a finn elnök.

Korábban a Politico arról írt, hogy az Egyesült Államok szerepének bővítése Grönlandon az Ukrajnával kapcsolatos megállapodás részévé válhat: az Európai Unió ezt elfogadhatja cserébe azért, hogy Washington garantálja Kijev támogatását. Egy európai diplomata a lapnak adott kommentárjában ezt a forgatókönyvet „keserű pirulának” nevezte, de mégis jobb megoldásnak tartja, mint az Egyesült Államok kilépését a tárgyalási folyamatból.