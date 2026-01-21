Musk megvásárolná a Ryanair-t

Elon Musk azt javasolta, hogy megvásárolhatná a fapados légitársaságot, a Ryanairt, miután legutóbbi online szóváltásában Michael O’Leary vezérigazgató elbocsátását követelte.

A világ leggazdagabb embere az X-en egy sor bejegyzésben azt állította, hogy a Ryanair vezérigazgatóját „el kell bocsátani”, válaszul a légitársaság hivatalos bejegyzésére.

Musk azt kérdezte a légitársaságtól: „Mennyibe kerülne megvenni titeket?”, miközben elmesélte fantáziáját arról, hogy egy Ryan nevű személyt nevezne ki a Ryanair élére.

„Ez a sorsotok” – hangsúlyozta hétfői bejegyzésében, számol be az Independent.

A Tesla vezérigazgatója később egy szavazást indított, amelyben 232,5 millió követőjétől kérdezte, hogy „meg kell-e vásárolnia a Ryan Airt, és vissza kell-e állítania Ryant a jogos uralkodóként”. A szavazás eddig közel 800 000 választ kapott, 76,8 százalékuk szerint igen.