Meghiúsult a tűzszüneti megállapodás

Teljesen összeomlottak a szíriai kormány és a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) kurd milíciaszövetség között zajló tárgyalások – jelentette be a szíriai kurd autonóm területek egyik tisztségviselője kedden.

A szíriai kormányerők folytatták az előrenyomulást az északkelet-szíriai, kurd kézen lévő Haszaka felé - a térségben többen fegyvert fogtak

Abdel-Karím Omár azt vetette Damaszkusz szemére, hogy feltétel nélküli megadást követel a kurd milíciáktól, és felszólította a nemzetközi közösséget, tegyen határozott lépéseket az arab országban élő kurdok védelmében.

Helyszíni beszámolók szerint kedden a szíriai kormányerők folytatták az előrenyomulást az északkelet-szíriai, kurd kézen lévő Haszaka felé, az SDF pedig felhívást intézett a Szíriában, illetve külföldön élő „fiatal kurdok, nők és férfiak” felé, „csatlakozzanak az ellenálláshoz”. A sajtó Haszaka városában lévő munkatársai szerint a térségben többen már fegyvert fogtak, a milícia pedig úttorlaszokat állított fel és őrjáratokat szervezett.

A szíriai kormány és az SDF vasárnap kötött azonnali, minden frontszakaszra kiterjedő tűzszüneti megállapodást, az elnöki hivatal tájékoztatása szerint pedig a fegyvernyugvással párhuzamosan az SDF erői visszavonulnak az Eufrátesz keleti partjára.

Hétfőn a harcok mindazonáltal ismét kirobbantak, a felek pedig egymást okolták az erőszak fellángolásáért.

Hétfő este Ahmed es-Saraa elnök és Mazlúm Abdi, az SDF parancsnoka is tárgyalt Damaszkuszban a tűzszünet megmentésének lehetőségeiről.

A belügyminisztérium azt közölte, az Iszlám Állam terrorszervezet mintegy 120 tagja szökött meg az es-Saddádi térségében lévő, kurdok ellenőrizte börtönből, kihasználva a térségben dúló harcokat. Hozzátették, hogy a szökevényekből több tucatot előkerítettek, a hajtóvadászat pedig jelenleg is folyik a még bujkáló terroristák után.

Az SDF a hírt megerősítette, ám a milícia szerint a szökött terroristák száma akár 1500 is lehet. Bejelentette azt is, hogy támogatást kért az Egyesült Államok vezette nemzetközi koalíció egy környékbeli bázisán állomásozó egységétől, amely azonban nem küldött erősítést, így visszavonulásra kényszerült.