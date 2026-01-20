Több mint 70 éve a Nagy-Britannia és Amerika közötti különleges kapcsolatok a nyugati szövetség sarokkövei voltak, amelynek keretében a hírszerzés és a katonaság képviselői együttműködtek mindenféle fenyegetés elleni küzdelemben, a nyílt háborúktól a titkos műveletekig. De az amerikai elnök nemzetbiztonsági okokból történő grönlandi vásárlási szándéka rombolja a bizalmat és megszakítja a régi megállapodásokat, állítják a The i Pape forrásai.

„Ez feszültséget és bizalmatlanságot kelt az európai és amerikai NATO-társak között. Amerikai kollégák odajöttek hozzám és bocsánatot kértek, egyikük az országának nevében kért bocsánatot” – mondta a lapnak egy magas rangú szövetségi bennfentes.

A lap forrásai hozzátették, hogy egyes NATO-alkalmazottak úgy érzik, hogy az ország, „amelyet mindannyian tiszteltünk és értékeltünk”, most „hátba szúrta őket”.

A brit, norvég, svéd, francia, német, holland és finn delegációk Nuukban, Grönland fővárosában tartózkodnak, ahol a szövetségesek katonai jelenlétére vonatkozó terveket dolgoznak ki. Így akarnak üzenetet küldeni Trumpnak, aki nem zárta ki a sziget elfoglalásának lehetőségét.

Az amerikai elnök megígérte, hogy végrehajtja fenyegetését, és új vámokat vezet be a nyolc NATO-szövetségesre, ha azok megakadályozzák a terület elfoglalására vonatkozó terveit.

A brit miniszterelnök, Keir Starmer január 19-én kijelentette, hogy Trump fenyegetései ellenére szándékában áll folytatni Nagy-Britannia és az Egyesült Államok közötti szoros együttműködést a hírszerzési adatok cseréjében.

„Minden nap együttműködünk” – mondta, hozzátéve, hogy ez „a legszorosabb kapcsolat két ország között a világon, és ez olyan biztonságot nyújt nekünk, amelyet nem tudok megmagyarázni”.

Az amerikai hírszerzés forrása kijelentette, hogy az amerikai elnök lépései „a szövetséget romboló lépések, amelyek drasztikusan megváltoztathatják a világ rendjét a következő évtizedekben”.

A két ország közötti nyílt hírszerzési információcsere a 1941-es Sinclair-misszióra vezethető vissza, amelynek keretében a Bletchley Parkban információkat cseréltek a japán és német titkosírásokról, még az Egyesült Államok hivatalos belépése előtt a második világháborúba.

Azóta az Egyesült Államok és Nagy-Britannia továbbra is megosztják egymással a hírszerzési adatokat az UKUSA-megállapodás keretében, amelyet gyakran „Két szem” néven emlegetnek, valamint az „Öt szem” hírszerzési szövetség keretében, amelynek tagjai Ausztrália, Kanada és Új-Zéland.

Emlékezzünk vissza, hogy Donald Trump amerikai elnök bírálta az európai vezetőket azért, mert megpróbálták megakadályozni Grönland megvásárlását, és azt tanácsolta nekik, hogy inkább a háborúra Oroszországgal és Ukrajnával koncentráljanak.

Ugyanakkor felbosszantotta a NATO-szövetségeseket azzal, hogy vámokkal fenyegette az európai szövetséges országokat, ha nem kapja meg a Grönland feletti ellenőrzést. A fenyegetések eszkalálódása felháborodást váltott ki az EU vezetői körében, és Emmanuel Macron francia elnök felszólította az Uniót, hogy aktiválja a leghatékonyabb eszközét a megtorláshoz. A Politico azonban arról számolt be, hogy éppen akkor, amikor Európának egységre van szüksége Trump ellensúlyozására, Franciaország és Németország között növekszik a nézeteltérés.