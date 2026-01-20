Kína továbbra is kész együttműködni az Egyesült Államokkal

Az elmúlt évben a kínai-amerikai kapcsolatok több kihívással szembesültek, összességében azonban megőrizték stabilitásukat – közölte Kuo Csia-kun, a kínai külügyminisztérium szóvivője kedden, a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján.

A kínai szóvivő arra reagált, hogy miként értékeli Kína az Egyesült Államok külpolitikáját Donald Trump elnökségének első évében. Kuo hozzátette: a konstruktív együttműködés mindkét ország és a nemzetközi közösség közös érdeke.

Emlékeztetett arra is, hogy az elmúlt év tapasztalatai azt mutatják: Kína és az Egyesült Államok együttműködése mindkét fél számára kölcsönös előnyökkel jár, míg a szembenállás mindkét oldalt károsítja.

Mint mondta, Pekingnek és Washingtonnak az egyenlőség és a kölcsönös tisztelet elvei mentén kell alakítania kapcsolatait.

A szóvivő szerint Kína kész együttműködni az Egyesült Államokkal a kétoldalú kapcsolatok stabil fejlődésének előmozdítása érdekében, miközben határozottan védi saját szuverenitását, biztonságát és fejlődési érdekeit.