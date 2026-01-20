2026. január 20., kedd

Külföld

Kína is meghívót kapott a gázai Béketanácsba

Arról, hogy Peking elfogadja-e a meghívást, a külügyi szóvivő nem közölt részleteket

MH/ MTI
 2026. január 20. kedd. 14:23
Kína is meghívást kapott Donald Trumptól az amerikai elnök által javasolt gázai Béketanácsba – közölte Kuo Csia-kun, a kínai külügyminisztérium szóvivője kedden a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján. Arról, hogy Peking elfogadja-e a meghívást, Kuo nem közölt részleteket.

Kína is meghívót kapott a gázai Béketanácsba
Kína is meghívást kapott az amerikai elnöktől a gázai Béketanácsba (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Wang Zhao

Az örmény kormányfő és a marokkói király is meghívást kapott a Béketanácshoz történő csatlakozáshoz, amelyet mindkét vezető elfogadott.

Az örmény miniszterelnök meghívásáról sajtótitkára, Nazeli Bagdaszárján számolt be, hozzátéve, hogy Nikol Pasinján hivatalos felkérést kapott az amerikai elnöktől, hogy csatlakozzon a Béketanácsához annak egyik alapító tagjaként.

Pasinján kormányfő örömmel és felelősségteljesen elfogadta ezt a javaslatot, megerősítve Örményország elkötelezettségét a béke előmozdítására – írta Bagdaszárján a Facebookon.

VI. Mohammed marokkói király is elfogadta az amerikai elnök meghívását, hogy alapító tagként csatlakozzon a Béketanácsához – jelentette be hétfő este a marokkói diplomácia.

„Donald Trump elnök elkötelezettségét és elképzeléseit a béke előmozdításáért üdvözölve” a uralkodó kedvezően reagált a meghívásra. Ennek keretében a Marokkói Királyság ratifikálja a tanács alapító okiratát„ – közölte a külügyminisztérium a hivatalos MAP hírügynökség által ismertetett közleményében.

