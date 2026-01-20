Külföld
Kína elítéli a kabuli robbantást
Az afgán hatóságok fellépését sürgeti
Az afgán főváros egyik kórházát működtető, Emergency olasz humanitárius szervezet tájékoztatása szerint a hétfő délutáni robbantást követően húsz embert szállítottak a szervezet kabuli sebészeti központjába, közülük heten már megérkezésükkor halottak voltak, a sebesültek között pedig négy nő és egy gyermek is volt.
A robbantásért az Iszlám Állam terrorszervezet vállalta a felelősséget.
A kínai szóvivő hozzátette: a robbantás következtében egy kínai állampolgár életét vesztette, további öt kínai pedig megsérült.
Kuo hangsúlyozta, hogy a kínai fél sürgősségi diplomáciai lépéseket tett az afgán félnél, és felszólította azt, hogy minden szükséges erőfeszítést tegyen meg a sérültek ellátása érdekében.
Kína arra kéri az afgán hatóságokat, hogy további hatékony intézkedésekkel biztosítsák a kínai állampolgárok, kínai együttműködések és kínai intézmények biztonságát, folytassanak alapos vizsgálatot, és vonják felelősségre az elkövetőket – tette hozzá Kuo.
A szóvivő kiemelte, hogy Kína határozottan elítéli és ellenzi a terrorizmus minden formáját, és támogatja Afganisztánt, valamint a térség országait a terrorista és erőszakos cselekmények elleni közös fellépésben.
A terrorszervezet Amaák (Amaq) „hírügynökségének” közlése szerint az Iszlám Állam a „kínai kormány ujgurok ellen egyre növekvő számban elkövetett bűncselekményei” miatt állította a kínai állampolgárokat is támadásainak célkeresztjébe.
A kínai külügyminisztérium a jelenleg Afganisztánban uralkodó feszültségre tekintettel ismét arra figyelmeztette a kínai állampolgárokat, hogy a közeljövőben ne utazzanak az országba, az ott tartózkodó kínai állampolgárokat és vállalatokat pedig fokozott óvatosságra és a magas kockázatú térségek elhagyására szólította fel.