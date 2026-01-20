Kína elítéli a kabuli robbantást

Kína részvétét fejezte ki a hétfőn egy kabuli kínai étteremben történt robbantás áldozatai miatt, és együttérzéséről biztosította a sérülteket – közölte kedden Kuo Csia-kun, a kínai külügyminisztérium szóvivője a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján.

Kabul központjában, egy kínai étteremben történt robbantás következtében egy kínai és hat afgán vesztette életét

Az afgán főváros egyik kórházát működtető, Emergency olasz humanitárius szervezet tájékoztatása szerint a hétfő délutáni robbantást követően húsz embert szállítottak a szervezet kabuli sebészeti központjába, közülük heten már megérkezésükkor halottak voltak, a sebesültek között pedig négy nő és egy gyermek is volt.

A robbantásért az Iszlám Állam terrorszervezet vállalta a felelősséget.

A kínai szóvivő hozzátette: a robbantás következtében egy kínai állampolgár életét vesztette, további öt kínai pedig megsérült.

Kuo hangsúlyozta, hogy a kínai fél sürgősségi diplomáciai lépéseket tett az afgán félnél, és felszólította azt, hogy minden szükséges erőfeszítést tegyen meg a sérültek ellátása érdekében.

Kína arra kéri az afgán hatóságokat, hogy további hatékony intézkedésekkel biztosítsák a kínai állampolgárok, kínai együttműködések és kínai intézmények biztonságát, folytassanak alapos vizsgálatot, és vonják felelősségre az elkövetőket – tette hozzá Kuo.

A szóvivő kiemelte, hogy Kína határozottan elítéli és ellenzi a terrorizmus minden formáját, és támogatja Afganisztánt, valamint a térség országait a terrorista és erőszakos cselekmények elleni közös fellépésben.

A terrorszervezet Amaák (Amaq) „hírügynökségének” közlése szerint az Iszlám Állam a „kínai kormány ujgurok ellen egyre növekvő számban elkövetett bűncselekményei” miatt állította a kínai állampolgárokat is támadásainak célkeresztjébe.

A kínai külügyminisztérium a jelenleg Afganisztánban uralkodó feszültségre tekintettel ismét arra figyelmeztette a kínai állampolgárokat, hogy a közeljövőben ne utazzanak az országba, az ott tartózkodó kínai állampolgárokat és vállalatokat pedig fokozott óvatosságra és a magas kockázatú térségek elhagyására szólította fel.