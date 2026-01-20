2026. január 20., kedd

Külföld

Kína elítéli a kabuli robbantást

Az afgán hatóságok fellépését sürgeti

 2026. január 20. kedd. 19:47
Kína részvétét fejezte ki a hétfőn egy kabuli kínai étteremben történt robbantás áldozatai miatt, és együttérzéséről biztosította a sérülteket – közölte kedden Kuo Csia-kun, a kínai külügyminisztérium szóvivője a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján.

Kína elítéli a kabuli robbantást
Kabul központjában, egy kínai étteremben történt robbantás következtében egy kínai és hat afgán vesztette életét
Fotó: Bais YUSUFI / AFP

Az afgán főváros egyik kórházát működtető, Emergency olasz humanitárius szervezet tájékoztatása szerint a hétfő délutáni robbantást követően húsz embert szállítottak a szervezet kabuli sebészeti központjába, közülük heten már megérkezésükkor halottak voltak, a sebesültek között pedig négy nő és egy gyermek is volt.

A robbantásért az Iszlám Állam terrorszervezet vállalta a felelősséget.

A kínai szóvivő hozzátette: a robbantás következtében egy kínai állampolgár életét vesztette, további öt kínai pedig megsérült.

Kuo hangsúlyozta, hogy a kínai fél sürgősségi diplomáciai lépéseket tett az afgán félnél, és felszólította azt, hogy minden szükséges erőfeszítést tegyen meg a sérültek ellátása érdekében.

Kína arra kéri az afgán hatóságokat, hogy további hatékony intézkedésekkel biztosítsák a kínai állampolgárok, kínai együttműködések és kínai intézmények biztonságát, folytassanak alapos vizsgálatot, és vonják felelősségre az elkövetőket – tette hozzá Kuo.

A szóvivő kiemelte, hogy Kína határozottan elítéli és ellenzi a terrorizmus minden formáját, és támogatja Afganisztánt, valamint a térség országait a terrorista és erőszakos cselekmények elleni közös fellépésben.

A terrorszervezet Amaák (Amaq) „hírügynökségének” közlése szerint az Iszlám Állam a „kínai kormány ujgurok ellen egyre növekvő számban elkövetett bűncselekményei” miatt állította a kínai állampolgárokat is támadásainak célkeresztjébe.

A kínai külügyminisztérium a jelenleg Afganisztánban uralkodó feszültségre tekintettel ismét arra figyelmeztette a kínai állampolgárokat, hogy a közeljövőben ne utazzanak az országba, az ott tartózkodó kínai állampolgárokat és vállalatokat pedig fokozott óvatosságra és a magas kockázatú térségek elhagyására szólította fel.

