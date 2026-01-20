Kim Dzsong Un furcsa kirohanássa

Kim Dzsong Un elbocsátott egy magas rangú tisztviselőt. A diktátor élesen bírálta annak alkalmatlanságát, és szokatlan összehasonlítást mondott.

Észak-Korea vezetője, Kim Dzsong Un „azonnal” elbocsátotta Yang Sung-ho miniszterelnök-helyettest egy látogatás során a Ryongsong gépgyárban. A KCNA állami hírügynökség szerint az elbocsátás oka az ipari üzem lassú modernizációja volt. Kim Yangot és más felelősöket „krónikus alkalmatlansággal” és „defetizmussal” (erkölcsi romlással) vádolta, ahogy erről az Independent beszámolt.

Kim élesen bírálta a tisztviselőket, és egy furcsa hasonlatot használt

Kim Dzsong Un látogatása során rendkívül kritikus véleményt fogalmazott meg az ország gazdasági vezetéséről. A jelentés szerint kijelentette, hogy a Ryongsong gépgyár modernizációja „felelőtlen, udvariatlan és inkompetens gazdasági vezetők” miatt megakadt. A komplexum Észak-Korea egyik legfontosabb fegyvergyára.

Kim Yang kinevezését hibának nevezte, és egy szamárhoz hasonlította, akinek szekeret kellene húznia: „A szekeret ökör húzza, nem szamár” – mondta.

Gazdasági problémák Észak-Koreában

Észak-Korea gazdasága hatalmas nyomás alatt áll. A nukleáris és rakétaprogram miatt bevezetett nemzetközi szankciók, valamint az évek óta tartó rossz gazdálkodás súlyosan terhelik az országot. Az Independent szerint a természeti katasztrófák, mint az árvizek és az aszályok, tovább súlyosbítják a helyzetet.

Az erőforrásokat továbbra is elsősorban a védelemre és a fegyverfejlesztésre fordítják, míg a lakosság súlyos élelmiszerhiányban szenved.

Szimbolikus elbocsátás?

Szakértők szerint Yang elbocsátása kevésbé függ össze a tényleges reformokkal. Az Independent idézi Yang Moo Jin professzort, a szöuli Észak-koreai Tanulmányok Egyetemétől: ő úgy véli, hogy Kim Dzsong Un a nyilvános megrovással üzenetet akart küldeni más pártfunkcionáriusoknak. Hasonló akciók már voltak a múltban is, például nagybátyja, Jang Song Thaek kivégzése 2013-ban.

Közeledik a pártkongresszus

A miniszterelnök-helyettes elbocsátása röviddel a Munkáspárt öt év óta első pártkongresszusa előtt történik. Várhatóan a gazdasági kérdések mellett a védelmi és katonai politika is központi szerepet fog játszani.