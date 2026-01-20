Külföld
Kijev ismét válságban: fűtés, víz és áram nélkül maradt a város egy része
A támadások következtében a főváros bal partján megszűnt az áram- és vízellátás, több ezer épület fűtés nélkül maradt
„A fővárost ért támadás után 5635 többlakásos épület maradt fűtés nélkül. Ezek közel 80 százalékában január 9. óta már helyreállították a hőszolgáltatást. Tegnap estére a mintegy hatezer épületből már csak 16 maradt fűtés nélkül” – közölte Telegram-csatornáján Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko.
Hozzátette: a válaszcsapás következtében Kijev bal partján megszűnt a víz- és az áramellátás is.
Az ukrán villamosenergia-rendszer üzemeltetője arról számolt be, hogy nemcsak Kijevet érintették a támadások, és az ország több régiójában is rendkívüli áramszüneteket vezettek be.
„Ukrajna több térségében vészhelyzeti áramszünetek vannak érvényben. Az előzetesen közzétett áramszüneti menetrendek azokon a területeken, ahol rendkívüli lekapcsolásokat alkalmaznak, jelenleg nem érvényesek” – közölte az Ukrenergo.
Volodimir Zelenszkij tájékoztatása szerint összesen hét megye került a válaszcsapások célkeresztjébe.
Korábbi jelentések szerint az ukrán fegyveres erők drónokkal támadják Oroszország olajfinomítóit és más energetikai létesítményeit. Erre válaszul az orosz hadsereg csapásokat hajt végre, miközben a kijevi vezetés nem hagy fel az akciókkal.