Izrael folytatja az ENSZ segélyszervezet elleni fellépését

Izraeli rendőri erők a média jelentései szerint nehéz gépekkel hatoltak be az ENSZ palesztin segélyszervezetének, az UNRWA-nak a kelet-jeruzsálemi központjába. Izraeli és palesztin médiaértesülések szerint ott megkezdték az épületek lerombolását. Az izraeli földügyi hatóság is részt vett a műveletben, amit a hatóság is megerősített.

Lazzarini: Példátlan támadás az ENSZ-szervezet ellen

Az UNWRA vezetője, Philippe Lazzarini egy X platformon közzétett bejegyzésében elítélte a lépést. Szerinte ez „az Izrael Állam által a nemzetközi jog, beleértve az ENSZ kiváltságait és mentességeit is, nyílt és tudatos megsértésének új szintje”. Lazzarini „példátlan támadásnak” nevezte a lépést.

Mint minden ENSZ-tagállam és az nemzetközi szabályalapú rendet támogató ország, Izrael is köteles „védeni és tiszteletben tartani az ENSZ-létesítmények sérthetetlenségét”. Az új kezdeményezés „az izraeli hatóságok további intézkedéseit követi, amelyek célja a palesztin menekültek identitásának felszámolása”. Az izraeli rendőri erők már decemberben teherautókkal és targoncákkal hatoltak be a területre - írja a focus.de.

Az ENSZ-szervezet alkalmazottait már egy évvel ezelőtt felszólították az izraeli hatóságok, hogy hagyják el a területet. Izrael azzal vádolja a segélyszervezetet, hogy néhány alkalmazottja részt vett az iszlamista Hamász terrortevékenységeiben. Az izraeli parlament ezt követően törvényben megtiltotta az UNRWA tevékenységét Izrael területén, és megtiltotta az izraeli tisztviselőknek, hogy együttműködjenek a szervezettel.

A gázai lakosságnak nyújtott segélyek mintegy fele az UNRWA segélyszervezeten keresztül érkezik.

Izrael földügyi hatósága birtokba veszi a területet

Az izraeli földügyi hatóság a új intézkedéssel kapcsolatban közölte, hogy a törvény alapján átvette a mintegy 4,6 hektár nagyságú szervezeti terület tulajdonjogát. „A terület most visszakerül az állami gazdálkodásba, újratervezésre kerül és a közérdeknek megfelelő módon kerül forgalomba” – áll a közleményben.

Az izraeli külügyminisztérium szóvivője közölte, hogy a terület tulajdonosa Izrael állam. A terület „semmiféle mentességet nem élvez, és az izraeli hatóságok általi lefoglalás az izraeli és a nemzetközi joggal összhangban történt”.

Izrael a hatnapos háború során 1967-ben elfoglalta, majd később annektálta az arabok által lakott keleti Jeruzsálemet. Jeruzsálem státusza a közel-keleti konfliktus egyik központi vitatott kérdése. Izrael Jeruzsálemet „örök és oszthatatlan fővárosának” tekinti. Ez azonban nemzetközi szinten vitatott. A palesztinok a keleti részt szeretnék nemzetközi elismertségű Palesztina állam fővárosának.

Netanjahu a szervezet felszámolását követeli

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök többször is követelte a segélyszervezet teljes felszámolását. Indoklásában azt mondta, hogy a szervezet örökíti meg a palesztin menekültek problémáját és „a visszatérés jogának eszméjét, amelynek célja Izrael állam megsemmisítése”.