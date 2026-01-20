Hatalmas a feszültség az USA és Franciaország között

Kétszáz százalékos vámmal fenyegette meg az Egyesült Államokba irányuló francia bor- és pezsgőimportot Donald Trump amerikai elnök hétfőn, amiért Párizs nem kíván csatlakozni a Trump által felállítandó gázai Béketanácshoz.

„Kétszáz százalékos vámmal sújtom a boraikat és a pezsgőiket; akkor majd csatlakozik. De persze nem kötelező csatlakoznia” – jelentette ki Trump újságírók előtt Floridában Emmanuel Macron francia elnökre utalva, hozzátéve, hogy az államfőt „egyébként sem akarja senki (a Béketanácsban), mert nemsokára úgysem lesz hivatalban”, utalva a Franciaországban 2027-ben tartandó elnökválasztásra. A megmérettetésen a 2017 óta hivatalban lévő Macron nem indulhat, a francia alkotmány ugyanis csak két egymást követő mandátumot engedélyez az elnököknek.

Macron titkársága a maga részéről elfogadhatatlannak és hatástalannak nevezett minden olyan, vámokkal való fenyegetőzést, „amelynek célja a francia külpolitika befolyásolása”.

Annie Genevard, Franciaország mezőgazdasági minisztere a TF1 kereskedelmi tévécsatornának adott interjújában szintén elfogadhatatlannak nevezte Trump szavait, amelyek, mint mondta, „nem csupán Franciaország, de az Európai Unió sem hagyhat válasz nélkül”.

Rámutatott arra, hogy a Párizs által kiemelten fontosnak tartott, Franciaország egyik szimbólumának számító szőlőtermesztés és borászat már így is nehézségekkel küzd.

A francia elnöki hivatal hétfőn közölte a sajtóval, hogy Párizs nem szándékozik csatlakozni a Trump javasolta gázai Béketanácshoz, mert „az megkérdőjelezi az ENSZ elveit és szerkezetét”, hozzátéve, hogy a kezdeményezés „okmánya túllép a Gázai övezeten”, ellentétben a kezdeti elképzelésekkel.