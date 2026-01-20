Figyelmeztetést kaptak a norvég polgárok

Norvégia több ezer levelet küldött a polgároknak, amelyekben figyelmeztette őket, hogy a hadsereg lefoglalhatja házaikat és járműveiket, ha háború tör ki Oroszországgal. A norvég katonai tisztviselők szerint a levelek előzetes figyelmeztetések azoknak, akiknek vagyona lefoglalás alá eshet.

A lefoglalási járművekre, hajókra, gépekre és ingatlanokra vonatkozik, és hétfőn körülbelül 13 500 „előzetes lefoglalási” határozatot adtak ki, amelyek egy évig érvényesek. „A lefoglalások célja, hogy háborús helyzetben biztosítsák a ország védelméhez szükséges erőforrásokhoz való hozzáférést” – közölte a norvég hadsereg. A levelek a címzettek többségét nem sokkolták, mivel kétharmaduk egyszerűen a korábbi évek lefoglalási értesítéseinek meghosszabbítása.

Anders Jernberg, a katonai logisztikai szervezet vezetője kijelentette: „A válságra és háborúra való felkészülés fontossága az elmúlt években drámaian megnőtt.” „Norvégia a második világháború óta a legsúlyosabb biztonsági és politikai helyzetben van. Társadalmunknak fel kell készülnie a válságokra és a legrosszabb esetben a háborúra... jelentős mértékben erősítjük a katonai és polgári felkészültséget” – tette hozzá, számol be a dnevno.

Norvégia kulcsszerepet játszik a NATO északi-sarkvidéki felügyeletében, ahol a jégsapkák olvadása versenyfutást indított el az új hajózási útvonalak és a jövedelmező nyersanyagok megszerzéséért.

Ez a skandináv ország tengeri és szárazföldi határon osztozik Oroszországgal az Északi-sarkvidék legészakibb részén. Oroszország és Kína igyekszik kiterjeszteni jelenlétét az Északi-sarkvidéken, Oroszország pedig helyreállítja a régi szovjet bázisokat és bővíti nukleáris fegyverarzenálját a Kola-félszigeten.

A kisajátítási értesítéseket az Egyesült Államok és Európa között zajló diplomáciai válság közepette adták ki, amelynek oka Donald Trump elnök terve, hogy annektálja Grönlandot, az ásványkincsekben gazdag sarkvidéki szigetet. Trump a grönlandi annektálás fő érveként az Északi-sarkvidék biztonságát hozta fel, amely autonóm dán tengerentúli terület, és a NATO szövetség része. Katonai akcióval fenyegetőzött a sziget elfoglalása érdekében, ami valószínűleg tönkretenné a nyugati szövetséget egy olyan időszakban, amikor egyre növekszik a háború kockázata Oroszországgal. Hétfőn kiderült, hogy Trump azért is akarja megszerezni Grönlandot, mert haragszik Norvégiára, amiért tavaly nem ítélte oda neki a Nobel-békedíjat.

Dánia és Grönland ragaszkodik ahhoz, hogy a sziget nem eladó, és ebben teljes mértékben támogatja őket Nagy-Britannia és az Európai Unió. Sir Keir Starmer brit miniszterelnök azonban hétfőn kijelentette, hogy nem hiszi, hogy az Egyesült Államok katonai megszállást tervez a szigeten. „Valójában nem hiszem.

Nem hiszem. Úgy gondolom, hogy ez nyugodt megbeszélés útján megoldható és megoldandó, alkalmazva azt az elvet, hogy ki dönt Grönland jövőjéről, és egyértelművé téve, hogy a vámok ilyen módon történő alkalmazása teljesen helytelen” – mondta.

A Telegraphnak adott legutóbbi interjújában a norvég védelmi miniszter arra figyelmeztetett, hogy Oroszország nemrégiben jelentős bővítést indított el az Északi-sarkvidéken található katonai bázisain.

„Oroszország megerősíti pozícióját a Kola-félszigeten... ahol a világ egyik legnagyobb nukleáris fegyverarzenálja található. Ezek nem csak Norvégiát, hanem az Egyesült Királyságot, valamint félúton Kanadát és az Egyesült Államokat is célba veszik” - mondta Tore O. Sandvik.

Hozzátette, hogy Moszkva megpróbálja teljes ellenőrzése alá vonni az Északi-sarkvidéket, hogy megakadályozza a NATO hozzáférését a legfontosabb hajózási útvonalakhoz. „Mi vagyunk a NATO szemei és fülei ebben a térségben, és látjuk, hogy új fegyvereket, például hiperszonikus rakétákat, atomhajtású torpedókat és nukleáris robbanófejeket tesztelnek” – zárta Sandvik.