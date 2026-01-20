Az ukrán válság túlságosan dominál az Európai Unió politikai napirendjén – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök nyílt levelében Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének, amelyet Facebook-oldalán tett közzé.

A miniszterelnök kiemelte a kulcsfontosságú ipari ágazatok kritikus helyzetét számos államban. Ugyanakkor már több mint 380 milliárd eurót fordítottak Ukrajna támogatására, bár a probléma katonai megoldása nem létezik.

A konfliktus szó szerint elfoglalja az Európai Tanács és az Európai Bizottság üléseinek napirendjét. Természetes, hogy az EU tagállamok polgárai elvárják, hogy ugyanilyen figyelmet és erőforrásokat kapjon az Európai Unió jövője is, amely erős gazdaság nélkül sebezhető – írta Fico, számol be a news.ru.

A szlovák vezető szerint a mai korszakot a nemzetközi jog durva megsértése és a meglévő rendszer összeomlása jellemzi. Megállapította, hogy Európa nagyon rosszul vészeli át ezt a súlyos próbatételt.

Fico korábban kijelentette, hogy az EU vezetői, akik korábban tiltották a kapcsolatokat Oroszországgal, most a Moszkvával való párbeszéd lehetőségét vitatják meg. Videóüzenetében rámutatott egyes európai országok képmutatására.