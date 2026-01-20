2026. január 21., szerda

Előd

Külföld

Feltételeket szabott Zelenszkij

Az ukrán elnök akkor megy el a davosi Világgazdasági Fórumra, ha készek az aláírásra váró dokumentumok, vagy Ukrajna kap légvédelmi fegyvereket

MH/ MTI
 2026. január 20. kedd. 22:31
Volodimir Zelenszkij keddi sajtótájékoztatóján közölte, hogy elmegy a davosi Világgazdasági Fórumra, amennyiben készen állnak az aláírásra váró dokumentumok, vagy döntés születik további légvédelmi rendszerek biztosításáról Ukrajnának.

Volodimir Zelenszkij részt vesz davosi a Világgazdasági Fórumon
Fotó: AFP/Pool/Stephanie Lecocq

Az ukrán elnök szavai szerint Davosból olyan jelzések érkeznek, hogy az Ukrajna újjáépítéséről szóló dokumentum már majdnem elkészült. Hozzátette, hogy amennyiben elutazik Davosba, ott bizonyosan találkozik Donald Trump amerikai elnökkel.

„Az Egyesült Államokkal folytatott találkozóknak mindig konkrétumokkal, konkrét eredményekkel kell végződniük Ukrajna megerősítése vagy a háború beszüntetésének közelebb hozása érdekében. Ha a dokumentumok készen állnak, találkozni fogunk” – mondta Zelenszkij.

