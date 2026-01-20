Külföld
Feltételeket szabott Zelenszkij
Az ukrán elnök akkor megy el a davosi Világgazdasági Fórumra, ha készek az aláírásra váró dokumentumok, vagy Ukrajna kap légvédelmi fegyvereket
Volodimir Zelenszkij részt vesz davosi a Világgazdasági Fórumon
Fotó: AFP/Pool/Stephanie Lecocq
Az ukrán elnök szavai szerint Davosból olyan jelzések érkeznek, hogy az Ukrajna újjáépítéséről szóló dokumentum már majdnem elkészült. Hozzátette, hogy amennyiben elutazik Davosba, ott bizonyosan találkozik Donald Trump amerikai elnökkel.
„Az Egyesült Államokkal folytatott találkozóknak mindig konkrétumokkal, konkrét eredményekkel kell végződniük Ukrajna megerősítése vagy a háború beszüntetésének közelebb hozása érdekében. Ha a dokumentumok készen állnak, találkozni fogunk” – mondta Zelenszkij.