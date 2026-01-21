Véget kell vetni a hízelgésnek, Európának kemény gazdasági válaszlépéseket kell tennie, ha az Egyesült Államok vámokat vet ki azokra a NATO-szövetségesekre, amelyek katonákat küldtek Grönlandra – jelentette ki Anders Fogh Rasmussen volt NATO-főtitkár és egykori dán miniszterelnök.

Rasmussen szerint a NATO számára 1949-es megalapítása óta a legnagyobb kihívást jelenti az, hogy Trump igényt formált a Dániához tartozó Grönlandra. „A NATO jövője forog kockán” – figyelmeztetett Rasmussen, aki 2001 és 2009 között Dánia kormányfője, majd 2009 és 2014 között a NATO főtitkára volt.

„Lejárt a hízelegés ideje. Ez nem működik. A tény az, hogy Trump csak az erőt és az egységet tiszteli. Pontosan ezt kellene most Európának felmutatnia” – szögezte le a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva a svájci Davosban tartott Világgazdasági Fórumon.

Rasmussen elmondta, hogy nem akarja bírálni azokat a vezetőket, akik dicséretekkel halmozták el Trumpot, ugyanakkor szerinte itt az ideje, hogy Európa új megközelítést alkalmazzon.

A politikus hárompontos tervet javasolt a válság enyhítésére. A terv tartalmazza az 1951-es amerikai-dán megállapodás módosítását, amely lehetővé teszi az amerikai erők és katonai bázisok jelenlétét Grönlandon, erősített NATO-jelenléttel kiegészítve. Emellett tartalmaz egy befektetési egyezményt, amely segíti az amerikai és európai cégeket a grönlandi ásványkincsek kitermelésében, valamint egy úgynevezett stabilizációs és ellenállóképességi egyezményt, amely megakadályozza a kínai és orosz befektetéseket a kritikus szektorokban – fejtette ki Rasmussen.

Hozzátette, hogy a tervet még nem mutatta be dán vagy más tisztségviselőknek, de Davosban meg fogja vitatni a küldöttekkel.